Außerplanmäßige Sitzung sorgt für Irritationen

Bürgermeister beraumte Termin aus dem Urlaub an — "Offenbar geteilter Meinung über die Notwendigkeit" - vor 1 Stunde

AUERBACH - Nichts war es mit der Sommerpause für die Auerbacher Stadträte. Obwohl im Urlaub, beraumte Bürgermeister Joachim Neuß eine außerplanmäßige Sitzung an, die vom zweiten Bürgermeister Herbert Lehner geleitet wurde. Er wies gleich eingangs darauf hin, dass man im Gremium offenbar "geteilter Meinung über die Notwendigkeit der Sitzung" sei. Einige Stadträte machten dann auch ihrem Unmut Luft und fanden den Schuldigen für den unterbrochenen Urlaub von der Stadtpolitik bei der CSU-Fraktion.

Wegen des Umbaus und der Sanierung des städtischen Kindergartens in Auerbach wurde eine außerplanmäßige Sitzung des Stadtrates einberufen, die für Diskussionen sorgte. © Klaus Trenz



Auf der öffentlichen Tagesordnung stand nur ein Tagesordnungspunkt: Die Inschrift auf dem Gedenkstein am künftigen Friedhain im Friedhof. Das war aber nicht der Grund für die außerplanmäßige Sitzung. Der war in der nichtöffentlichen Tagesordnung begründet, die ebenfalls nur einen Punkt beinhaltetet: Die Auftragsvergabe für ein Nebengebäude in Holzbauweise am städtischen Kindergarten zum Unterstellen von beispielsweise Geräten oder Spielzeug in Höhe von knapp 33 000 Euro an eine Ammerthaler Firma. Neuß wollte eine Eilentscheidung, damit – so erklärt Herbert Lehner – der Umbau und die Sanierung des Kindergartens nicht unnötig in Verzug gerät.

In der Auerbacher Geschäftsordnung sind eigenverantwortliche Entscheidungen nur bis zu einer Höhe von 20 000 Euro zugelassen. Neuß griff zum ungewöhnlichen Mittel und bat die Stadträte per E-Mail um Ermächtigung zur dringlichen Entscheidung ohne Stadtratsbeschluss und zur nachträglichen formellen Kenntnisnahme in der nächsten offiziellen Sitzung im September. Laut bayerischer Gemeindeordnung ist das statthaft, wenn es sich um "unaufschiebbare Geschäfte" handelt.

Genau hier — also in der Unaufschiebbarkeit der Entscheidung — sah die CSU-Fraktion, insbesondere Herbert Appl, den Haken. Die CSU erteilte nicht wie alle anderen Fraktionen die Zustimmung, sondern lehnten ab. Neuß rief dann zur Sitzung, um den Beschluss zu erwirken. Den Stein, darüber in der öffentlichen Sitzung zu diskutieren, brachte Edmund Goß (SPD) "irritiert" ins Rollen: Man sei jederzeit bereit, Zeit in Sitzungen zu investieren, stelle dies aber in diesem Fall in Abrede. Hans Kaiser (CUU) schloss sich Goß an: "Man kann auf sein Recht pochen, es aber auch anders auslegen." Kaiser sah Steuergeldverschwendung, weil eine Sitzung eben nicht kostenlos ist. Holger Eckert (Freie Wähler) sah die CSU "aus der Reihe tanzen", sich "quer stellen" und "anstatt pragmatisch mitzuarbeiten sich an Kleinigkeiten aufzuhängen".

"Nicht aus Bequemlichkeit"

Uwe Ditz (CSU) konterte, durchaus auch pragmatisch mitarbeiten zu können. Man habe aber "klare Regeln". Er wolle nicht, dass sein Bürgermeister pragmatisch entscheide oder "vielleicht sogar unter Missachtung von Regeln". Man dürfe ein Regelwerk "nicht aus Bequemlichkeit biegen". Es sei "nicht der richtige Weg" eine Eilentscheidung per Schriftverkehr zuzulassen. Ditz wehrte sich dagegen, dass seine Fraktion den schwarzen Peter zugeschoben bekomme, und sagte: "Wenn die Presse da ist, wird die Peitsche rausgeholt."

Dritter Bürgermeister Norbert Gradl (SPD): "Es wäre nicht das erste Mal, dass wir einen pragmatischen Weg gewählt hätten." Es gehe lediglich um eine Vergabe, der sowieso zugestimmt werde: "Eine kooperative Zusammenarbeit sieht anders aus." Holger Eckert wehrte sich gegen die Behauptung, dass man den bequemsten Weg wählen wolle. Dies sei "eine Unterstellung". Er habe zu keinem Zeitpunkt gefordert, dass der Bürgermeister eine Stadtratssitzung einberuft, so Appl abschließend. Die Vergabe ging dann in nichtöffentlicher Sitzung schnell über die Bühne. Und zwar einstimmig.

Der Spruch auf dem Gedenkstein im Friedhain geriet angesichts des Zwists um die außerplanmäßige Sitzung völlig zur Nebensache. Mit 13:5 Stimmen entschied man sich für den Spruch: "Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, das eine Blatt, man merkt es kaum, war Teil von unserem Leben." Der CSU-Fraktion gefällt der Spruch nicht. "Jemand", so Herbert Appls Begründung für die Ablehnung, "der im Friedwald beerdigt wird, soll nicht in irgendein Schemata gepresst werden". Außerdem wolle man sich "nicht an einem Wettbewerb beteiligen, wer den schönsten Spruch hat". Man sei dafür, den Gedenkstein ohne Spruch zu lassen.

