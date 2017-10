Ausstellung in Auerbach zum Thema "Feuerwehr"

Das Museum34 zeigt die Geschichte des Löschwesens im Allgemeinen und die Historie der verschiedenen Ortswehren im Speziellen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Premiere für Marion Ringl: Die neue Leiterin des Museum34 stellte gestern Abend im Bürgerhaus die Ausstellung "Feuerwehren" vor. Sechs Monate lang gibt es Informatives und Historisches über die Wehren der Gemeinde zu sehen.

Rauchmelder sind inzwischen Pflicht, bis zum Jahresende müssen sie in allen deutschen Wohnungen installiert sein. Auch in der Ausstellung des Museum34 dürfen die kleinen Lebensretter, die Museumsleiterin Marion Ringl hier präsentiert, daher nicht fehlen. © Brigitte Grüner



"Es ist meine erste Ausstellung im Museum34. Ich freue mich schon darauf", sagte die Museumsleiterin am Abend vor der Vernissage. Die Vorbereitung kostete nicht nur viel Zeit, sondern sorgte nebenbei dafür, viele nette Menschen kennenzulernen. Im Ranzenthaler Gerätehaus habe sie mit ihrer Tochter sogar eine kleine Führung bekommen, erzählt Ringl. Die Organisation der Ausstellung begann nach dem Gründungsfest der Auerbacher Feuerwehr, das im Mai groß gefeiert wurde. "Vorher hatte niemand Zeit dafür", erzählt sie.

Alte Feuerwehr-Uniformen sind im Museum34 auch zu sehen. © Brigitte Grüner



Das Jubiläum "150 Jahre Feuerwehr Auerbach" war zwar der Anlass für die Sonderausstellung, die Präsentation ist aber bewusst allgemeiner gehalten. Und sie schließt auch die Ortswehren nicht aus. Mit Ausnahme der Feuerwehr Ranna, die bereits ein aktuelles Farbfoto geliefert hatte, habe Ringl alle Wehren besucht und selbst fotografiert. Schließlich sollten die Bilder alle farbig sein und neben den Aktiven möglichst auch ein Fahrzeug und das jeweilige Gerätehaus zeigen. Die großformatigen Farbbilder zieren jetzt den Versammlungsraum im Erdgeschoss des Bürgerhauses, zusammen mit dem Leitspruch der Feuerwehren "Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!".

Die Sonderausstellung wirkt sehr vielfältig und informativ. Die Entwicklung des Umgangs mit dem Feuer mit seinen positiven und negativen Auswirkungen auf die Menschen wird ebenso gestreift wie die technischen Errungenschaften der Brandbekämpfung und der vorbeugende Brandschutz. Ganz aktuell ist das Thema "Rauchmelder", da diese kleinen Lebensretter bis Jahresende in allen Wohnungen installiert sein müssen.

Marion Ringl hat zwölf Banner mit Fotos und Texten gestaltet, die über verschiedene Themen informieren. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr zählt dazu ebenso wie der Fuhrpark und die Gerätehäuser, die es in Auerbach im Laufe der Jahrzehnte gab.

Beeindruckend wirkt eine Zahl, die rot markiert wurde: 2,6 Millionen Euro. So viel Geld spart sich die Stadt Auerbach pro Jahr, weil sich die Bürger auf die ehrenamtlichen Feuerwehrleute verlassen können und deshalb keine Berufsfeuerwehr bezahlt werden muss.

"Ich wollte Aktuelles und Historisches präsentieren", betont die Museumsleiterin. Dieses Ziel hat sie gut in die Tat umgesetzt. Da ist zum Beispiel ein Segeltucheimer aus den Jahren um 1870 zu sehen, der früher als Löschgerät verwendet wurde. Auch ein altes Signalhorn, das lange vor der Installation von Sirenen verwendet worden war, ist ausgestellt.

Feuerwehr-Ausrüstung im Wandel der Zeit: Alte Uniformen finden sich in der Ausstellung ebenso wie Schutzanzüge, die ihren Trägern in Extremsituationen des Leben retten können. © Brigitte Grüner



Zwei Meter weiter findet sich eine moderne Rettungsschere neben einer aufgeschnittenen Autotüre. Bekanntlich ist die technische Hilfeleistung immer häufiger von den Aktiven gefordert. Alte Funkgeräte aus den 80er Jahren wecken Erinnerungen und sorgen bei der modernen Smartphone-Generation für ein Schmunzeln. Ebenso historisch muten die ersten Atemschutzmasken an. Mitten im Raum sitzt eine mit einem Chemieschutzanzug gekleidete Puppe. Ein Schmuckstück ist die Standarte der früheren Werksfeuerwehr der Bulag. Ein anderer optischer Hingucker steht gleich im Eingangsbereich zum Bürgerhaus: Eine stattliche Holzstatue des Heiligen Florian, des Schutzheiligen der Feuerwehrleute.

Schulen werden eingeladen

Gestern Abend waren zur Eröffnung Ehrengäste und Vertreter der Feuerwehren gekommen. Schulen und Kindergärten möchte Marion Ringl in Kürze noch extra einladen, die informative Schau zu besuchen.

150 Fotos hatte die Museumsleiterin für die Ausstellung zur Auswahl bekommen. Was gezeigt wird, konnte sie selbst entscheiden. Sehr froh ist Marion Ringl über die Kooperationsbereitschaft der Wehren und des Stadtarchivs. Die Sonderausstellung "Feuerwehren" ist in den nächsten sechs Monaten zu den normalen Öffnungszeiten des Bürgerhauses werktags von 9 bis 17 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 12 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Danach wird wieder umdekoriert.

Vier Themen für die nächsten Ausstellungen habe sie bereits im Hinterkopf, verrät die rührige Museumsleiterin. In welcher Reihenfolge sie realisiert werden, wird im Förderverein Museum34 in naher Zukunft noch entschieden. Sie recherchiere bereits in drei verschiedene Richtungen, erzählt Marion Ringl.

BRIGITTE GRÜNER