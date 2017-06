Ausstellung in Creußen über Frauen in der Reformation

CREUSSEN - Welche Frauen fallen einem zum Thema Reformation ein? Eigentlich nur Katharina von Bora. Aber es gab noch viel mehr. Sie hatten aber nichts zu melden, waren für Haushalt und die Kinder da. Sie waren unwichtig, nichts ist von ihnen überliefert. "Frauen der Reformation" heißt eine Wanderausstellung, die jetzt in der St.-Jakobus-Kirche zu sehen ist.

Pfarrerin Tina Binder aus Creußen in der St.-Jakobus-Kirche. Sie betreut die dortige Wanderausstellung. © Frauke Engelbrecht



"Ich fand es spannend, mal zu sehen, was es noch anderes neben Martin Luther und Katharina von Bora gibt", sagt Pfarrerin Tina Binder, die die Ausstellung eröffnete und betreut. Auf sieben Schautafeln geht es um Themen wie "Frauen der Reformation", "Alltagsbegleiter Tod", "Priestertum aller Getauften", "Ehefrau und Mutter", "Nonnen und Klöster", "Erziehung und Bildung" sowie "Diplomatie und Krieg".

"Die Themen sind für alle Generationen, für Jung und Alt", sagt Binder. Sie sind jeweils mit einem Zitat von damals hinterlegt und mit einer Fragestellung untermauert. So wird ein Bogen zwischen Geschichte und Gegenwart gespannt.

Auf weiteren Schautafeln werden zwölf Frauen vorgestellt, die aus verschiedener sozialer und regionaler Herkunft stammen. Aus der Perspektive von sogenannten Patinnen — auch zwei Schülerinnen sind dabei.

Das ist eine Flugschriftautorin genauso wie eine Schulleiterin, Adelige oder die Ehefrau von Thomas Münzer, der für ein neues gelebtes Bild von Ehe und Familie stand. So wird deutlich, dass die Frauen der Reformation etwa durch ihre Ehe mit einem Theologen, Mönch oder Priester auch ein Bekenntnis zur Reformation abgegeben haben. "Die Reformation war keine reine Männerleistung", heißt es dazu im Ausstellungskatalog. "Die Reformation war eine Kollektivleistung, zu der eben auch Frauen beitrugen." Sie lasen die Bibel und bildeten sich ihre Meinung dazu, lernten überhaupt erst mal das Lesen.

Die Biografie jeder einzelnen vorgestellten Frau sei ein Schatz, so die Pfarrerin. "Ein Schatz aus einer anderen Zeit, Geschichten die es wert sind, erzählt zu werden." Da geht es um die Verantwortung, die eine evangelische Hausfrau und Mutter hatte. Aber auch um ihren Gehorsam gegenüber dem Ehemann. Es geht um Nonnen und Klöster — wer damals nicht verheiratet war, lebte im Kloster. Es geht um die Erziehung und Bildung, die nur privilegierten Frauen zuerkannt wurde. Bildungsorte waren damals die Klöster, die aber mit der Reformation verschwanden und es entstanden die Mädchenschulen.

"Wir wollen mit dieser Ausstellung einen spannenden Blick auf etwas Unbekanntes werfen", sagt Tina Binder. Sie zieht eine Parallele zwischen den vorgestellten Frauen und dem Ausstellungsort, der St.-Jakobus-Kirche: Beide waren nicht schon immer evangelisch. Dafür ein Zeichen in der Kirche sei das noch erhaltene Tabernakel, wo beim Abendmahl in der katholischen Kirche die gewandelten Hostien aufbewahrt wurden.

Mit der Ausstellung soll nun ein Stück Reformationsgeschichte lebendig werden. "Wir sind das Mutterland der Reformation." In Wittenberg schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche — so werde es seit jeher erzählt. "Doch war es dort? Oder an der Tür der Universität, war es Martin Luther überhaupt selber? "Wir wissen es nicht."

Ausstellung "Frauen der Reformation", Creußener Jakobuskirche, bis 9. Juli, sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung bei Pfarrerin Binder unter (0 92 70) 2 45 96 74 oder (0176) 23 96 53 12.

FRAUKE ENGELBRECHT