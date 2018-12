Auszeichnung für Auerbacher Stadträtinnen

Marianne Mimler-Hofmann und Elisabeth Kolleng erhalten Dankurkunden — VHS-Leiter geht in den Ruhestand - vor 10 Minuten

FÜRNRIED/AUERBACH - Mit stehendem Applaus hat der Kreistag bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr den langjährigen Leiter der Volkshochschule (VHS) des Landkreises, Manfred Lehner, verabschiedet. Nach 24 Jahren an der Spitze geht Lehner zum Monatsende in den Ruhestand.

Kommunale Dankurkunden gingen an die Auerbacher Stadträtinnen Marianne Mimler-Hofmann (Grüne, vorne links) und Elisabeth Kolleng (SPD). Bürgermeister Joachim Neuß (li.) und Landrat Richard Reisinger freuten sich mit. © Gerd Spies



Verbindet die Liebe zu Frankreich: Der scheidende VHS-Leiter Manfred Lehner (rechts) und Landrat Richard Reisinger (CSU). © Foto: Gerd Spies



"Cher Manfred, merci beaucoup und thank you very much." Landrat Richard Reisinger (CSU) dankte dem VHS-Leiter, mit dem ihm seit vielen Jahren ein freundschaftliches Verhältnis und viele Gemeinsamkeiten verbinden. Ihnen beiden ist auch eine "frankophile Basis" zu eigen, wie Reisinger die Zuneigung zum Nachbarland Frankreich und der französischen Sprache nennt. Lehner war es auch, der die Landkreispartnerschaften mit Maintenon und Argyll and Bute auf den Weg gebracht hatte.

Klimaschutzkoordinator, feste Etablierung des Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) in Ensdorf, Nachhaltigkeitskonferenz und Leitbild des Landkreises: Diese Liste, woran Lehner als Leiter der VHS federführend mitgewirkt hat, ließe sich noch lange fortsetzen. Auch wenn das auf den ersten Blick eigentlich gar nichts mit der Volkshochschule zu tun hat. Aber "das hat mit Manfred Lehner zu tun", antwortete stets Reisinger auf solche Nachfragen.

Als Klimaschützer profiliert

Lehner, der Klimaschützer und Nachhaltigkeitsakteur. Der Schutz der globalen Lebensgrundlagen liege ihm, betonte Reisinger, besonders am Herzen. Im ZEN entstand durch ihn ein Netzwerk an Pionieren zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit, eine "Zukunftswerkstatt für den Landkreis", nennt Reisinger die Leistung von Lehner. "Vergelt‘s Gott für Deine so kreative und nachhaltige Arbeit", resümierte der Landrat. "Mit Dir geht eine Ära zu Ende. Aber wir werden versuchen, Dein Erbe weiterzutragen und fortzuentwickeln." Zum Abschied überreichte er Lehner unter anderen eine Kette aus Holz, "the lifelong learning chain", deren Kugeln das lebenslange Lernen in den verschiedenen Lebensphasen darstellen soll. Die VHS Bayern hatte ihrer erst kürzlich wiedergewählten Präsidentin Barbara Stamm genau eine solche Kette überreicht. "Es war mir eine Ehre und Freude", bedankte sich Manfred Lehner beim Kreistag für die gute Zusammenarbeit. Er sei stolz, das Leitbild des Landkreises mit auf den Weg gebracht zu haben. Das Leitbild als Kompass und als Zukunftsantwort zu verstehen, dazu rief Lehner die Kommunalpolitiker auf.

Die Nachfolge des scheidenden VHS-Leiters ist schon geregelt. Julia Wolfsteiner wird ab dem kommenden Jahr die kommunale Einrichtung im Landkreis führen. Sie hat sich als Bildungsmanagerin der Region bereits einen Namen gemacht. Die Fußstapfen sind allerdings groß, die Lehner hinterlässt. Wolfsteiner will versuchen, eine eigene Spur zu finden, wie sie im Kreistag ankündigte.

Für ihr langjähriges Engagement auf kommunalpolitischer Ebene erhielten indes die beiden weiblichen Auerbacher Stadträtinnen von Reisinger die kommunale Dankurkunde: Marianne Mimler-Hofmann (Bündnis 90/Die Grünen) wurde für ihre langjährige Tätigkeit im Auerbacher Stadtrat und im Kreistag geehrt. Von 1996 bis 2014 saß sie im Auerbacher Stadtrat, seit 2008 vertritt sie als Fraktionsvorsitzende ihre Partei im Kreistag. Elisabeth Kolleng (SPD) ist schon seit 1999 Stadträtin in Auerbach und Mitglied des Kreistags. Seit vielen Jahren führt sie auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Auerbach. Und noch eine Ehrung gab es: Theres Luber von der Sulzbacher Pfarrgemeinde St. Marien erhielt das Ehrenzeichen für ihre Verdienste im Ehrenamt. Landrat Richard Reisinger, der Sprecher des Pfarrgemeinderats St. Marien ist, hatte "Resi", wie sie von allen nur genannt wird, selbst für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Eigentlich hätte die "Resi" schon vor längerer Zeit das Ehrenzeichen aus der Hand des Bayerischen Ministerpräsidenten erhalten sollen, aber das war krankheitsbedingt nicht möglich. Jetzt holte der Landrat die Ehrung in der jüngsten Sitzung des Kreistages in Fürnried nach.

Drei Jahrzehnte Ehrenamt

Seit fast drei Jahrzehnten engagiert sich Luber schon in der Pfarrgemeinde. "Die von Dir gestalteten Seniorennachmittage sind legendär, die Seniorengymnastik der Klassiker", berichtete Reisinger. Seit 1991 arbeitet Luber außerdem in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) mit, organisiert regelmäßig Freizeitfahrten für Familien und Senioren. Und seit sechs Jahren engagiert sie sich auch im Seniorenbeirat der Stadt Sulzbach-Rosenberg. Der Gesundheitsbereich ist dabei ihr großes Steckenpferd. "Mit drei Jahrzehnten ehrenamtliches Engagement bist Du ein Vorbild für die Gesellschaft", würdigte der Landrat Lubers Verdienste und erwähnte auch ihren Mann, den "Schorsch", der stets die logistischen Assistenzdienste übernehme.

GERD SPIES