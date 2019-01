Auto bei Betzenstein in die Luft katapultiert

BETZENSTEIN - Wie auf einer Sprungschanze wurde am Sonntagabend ein Personenwagen bei einem Unfall zwischen Betzenstein und Ottenhof an einem Hügel in die Luft katapultiert. Bei der "Landung" in einer tiefer liegenden Feld wurden beide Insassen verletzt.

Bei der unsanften "Landung" des Pkw in einem angrenzenden Feld wurden die beiden Insassen verletzt. © News5/Zeilmann



Am Sonntagabend verlor der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Autos auf der Staatsstraße 2163 zwischen Betzenstein und Ottenhof aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach rechts ins Bankett. Anschließend schleuderte das Auto quer über die Straße, fuhr einen Hügel hinauf und wurde dort regelrecht in die Luft katapultiert, um anschließend völlig demoliert im angrenzenden Feld zu "landen".

Beide Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und reinigte die Straße.

