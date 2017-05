Auto gefunden: Bayreuther seit 9. Mai verschwunden

Förster fand Fahrzeug an einem Wald im Landkreis Kulmbach - Führt Spur nach Burgkunstadt? - vor 2 Minuten

BAYREUTH - Seit dem 9. Mai wird Jakob Engerer aus Bayreuth vermisst. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 33-Jährigen, dessen Auto am Mittwoch verlassen an einem Waldstück östlich von Mainleus/Danndorf im Landkreis Kulmbach entdeckt worden ist.

Seit dem 9. Mai ist Jakob Engerer spurlos verschwunden. © Polizei



Jakob Engerer hatte zuletzt am 9. Mai gegen 10 Uhr telefonischen Kontakt mit seiner Freundin und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Die Hintergründe für sein Verschwinden sind bislang nicht bekannt.

Am Mittwochvormittag entdeckte ein Förster den bei Danndorf abgestellten blauen VW Golf des Vermissten. Eine sofortige weiträumige Absuche des Waldgebietes und der umliegenden Flächen mit zahlreichen Einsatzkräften und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie Suchhunden verlief bislang ergebnislos.

Jakob Engerer wird wie folgt beschrieben: 33 Jahre alt, zwei Meter groß, rund 130 Kilo schwer, athletische Figur, hellbraune, sehr kurze Haare mit leichten Geheimratsecken, Drei-Tage-Kinnbart. Gesicherte Hinweise über die Bekleidung des Vermissten liegen nicht vor.

Aufgrund der bisherigen Öffentlichkeitsfahndung meldete sich eine aufmerksame Zeugin, die einen Mann, auf den die Beschreibung des Vermissten passt, am Samstagnachmittag zu Fuß nahe Burgkunstadt gesehen haben will. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in diesem Bereich aufhält.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegen.

