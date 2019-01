Auto landet bei Leups nach einer Rutschpartie auf dem Dach

Die rutschige Straße zwischen Leups und Pegnitz ist am Freitagvormittag einer Autofahrerin zum Verhängnis geworden. Die Frau fuhr gegen 8.50 Uhr mit ihrem in Richtung Pegnitz. Etwa 400 Meter nach Leups kam die junge Dame bei winterglatten Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen rutschte in den Straßengraben und kippte aufs Dach. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckten Fahrbahn angenommen. Der Schaden wird auf zirka 5000 Euro geschätzt. © Foto: Martin Burger