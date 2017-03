Auto mit Laufer Nummer in Bayreuth gestohlen

Zehn Jahre alter Polo hatte noch einen Zeitwert von rund 3000 Euro - vor 30 Minuten

BAYREUTH - Bislang unbekannte Täter stahlen in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet einen silbernen VW Polo, an dem die Kennzeichen „LAU-A 347“ angebracht waren. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise.

Der Besitzer bemerkte am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr, dass sein Auto nicht mehr in der Peter-Rosegger-Straße geparkt war und verständigte die Polizei. Er hatte den VW am Sonntag zuvor, um etwa 21.30 Uhr, dort abgestellt. Der über zehn Jahre alte Wagen hat einen Zeitwert von geschätzten 3.000 Euro.

Die Kripobeamten fragen: Wer hat im Zeitraum von Sonntag, gegen 21.30 Uhr, bis Donnerstag, zirka 19.15 Uhr, verdächtige Personen in der Peter-Rosegger-Straße gesehen? Wer hat den silbernen VW Polo mit den Kennzeichen „LAU-A 347“ nach Sonntagabend noch gesehen? Wer kann sonst Angaben zu dem Verbleib des Wagens machen?

Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr

Mail an die Redaktion