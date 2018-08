Auto rollte bei Alko-Test gegen Streifenwagen

Fahrerin hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut - Handbremse vergessen - vor 46 Minuten

HEINERSREUTH - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Dienstag Abend ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B85 von Kulmbach in Richtung Bayreuth. Bei der Kontrolle wurde nicht nur ein erheblicher Alkoholwert bei der Fahrerin festgestellt, vielmehr wurde auch der Streifenwagen beschädigt.

Auf Höhe von Unterwaiz konnten Beamte der Polizeiinspektionen Kulmbach und Bayreuth-Stadt den Pkw anhalten. Dabei versäumte es die 53-jährige Fahrzeugführerin aus Bayreuth, die Handbremse an ihrem Fahrzeug anzuziehen, so dass ihr Auto leicht gegen einen Streifenwagen rollte.

Der Grund für die Unachtsamkeit war schnell ermittelt. Sowohl eine lallende Sprache und ein schwankender Gang, als auch ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest mit einem Wert von 2,4 Promille erklärten die Ausfallerscheinungen der Dame. Es erfolgten die obligatorische Sicherstellung der Fahrerlaubnis und eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Die örtlich zuständigen Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land haben die Ermittlungen aufgenommen. Am Streifenfahrzeug als auch am angehaltenen PKW entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 1100 Euro.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.