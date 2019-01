Auto rutschte auf schneeglatter B470 in Gegenverkehr

An beiden Unfallwagen entstand Totalschaden - Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon - vor 1 Stunde

ESCHENBACH - Zwei total beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Glätteunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B470 nahe Eschenbach im Landkreis Neustadt/Waldnaab ereignete. Die Insassen kamen zum Glück mit leichteren Verletzungen davon.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. © News5/Masching



Ein junger Opelfahrer befuhr die Bundesstraße nahe Kleinkotzenreuth in Richtung Kirchenthumbach, als er nach Polizeiangaben auf schneebedeckter Straße ins Schleudern geriet. Der Wagen rutschte mit dem Heck voran in den Gegenverkehr und traf dort einen Hyundai aus dem Landkreis Nürnberger Land, dessen Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte.

Dank der Kindersitze kamen die Kinder am Rücksitz mit leichteren Verletzungen davon. © News5/Masching



In dem Wagen saßen zwei Frauen und zwei Kinder in den Kindersitzen, die alle mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Opelfahrer blieb unverletzt.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. © News5/Masching



An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B470 musste wiederholt wegen Reinigungsarbeiten von der Feuerwehr Eschenbach gesperrt werden.

