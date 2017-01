Bis auf die Grundmauern ist am Sonntagnachmittag eine Scheune im Warmensteinacher Ortsteil Wagenthal niedergebrannt. Ein darin abgestelltes Wohnmobil, ein Loipenspurgerät und weitere kleinere Gerätschaften wurden ein Raub der Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 65.000 Euro.

Bei der Lichterprozession in Nankendorf laufen nicht nur die Gläubigen - auch die Besucher haben eine ganz schöne Wegstrecke zurückzulegen. Beleuchtete Berghänge, bengalische Feuer und geschmückte Häuser sorgten bei der Lichterprozession in Nankendorf für eine fantastische Stimmung am letzten Tag des Jahres.