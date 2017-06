Auto überschlägt sich: A9 bei Bayreuth stundenlang dicht

Bergungs- und Aufräumarbeiten ziehen sich offenbar noch länger hin - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Sonntagmorgen hat sich ein Seat auf der A9 bei Bayreuth überschlagen. Noch ist unklar, weshalb der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, doch seit dem Morgen staut sich der Verkehr in beide Fahrrichtungen - ein Ende scheint noch nicht absehbar.

Am Sonntagmorgen fuhr ein Seat-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in einen Baustellenbereich auf der A9 bei Bayreuth. Der Wagen überschlug sich, der Mann wurde schwer verletzt. © NEWS5 / Holzheimer



Die ersten Meldungen über den schweren Unfall erhielt die Polizei Oberfranken um 8.46 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Mann mit seinem Seat im Baustellenbereich zwischen den Anschlusstellen Bayreuth-Süd und Bayreuth-Nord in Fahrtrichtung Berlin in eine Absperrung geraten. Der Wagen fuhr dabei mehrere Gegenstände um, die auf der Baustelle aufgestellt waren.

Offenbar prallte das Auto schließlich gegen die Mittelleitplanke, woraufhin der Seat in die Luft schanzte. Das Auto überschlug sich und krachte auf die Fahrbahn, wo es auf dem Dach liegen blieb.

Der Fahrer ist laut Angaben eines Sprechers der oberfränkischen Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in eine Klinik geflogen. Da bei dem Unfall auch die Fahrbahn in Richtung Süden in Mitleidenschaft gezogen wurde, staut sich der Verkehr auch hier. Momentan ist in jeder Fahrtrichtung nur eine Spur für den Verkehr freigegeben (Stand 13 Uhr).

Wie lang der Stau derzeit ist, ist nicht bekannt, doch der Rückstau ist laut Polizei beträchtlich, der Verkehr in Richtung Süden stockt bis zum Bindlacher Berg. Noch ist es nicht absehbar, wie lange sich die Bergungs- und Aufräumarbeiten auf der A9 noch hinziehen werden, so ein Sprecher der Polizei.

