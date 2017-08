Auto überschlug sich auf A 9

Fahrerin nur leicht verletzt - Totalschaden am Pkw - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Glück hatte eine junge Münchnerin, die sich mit ihrem Auto auf der A 9 bei Pegnitz überschlagen hat: Die 30-Jährige wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei, die Feuerwehren aus Trockau und Pegnitz, das THW Pegnitz und ein Rettungshubschrauber waren nach einem Unfall auf der A 9 bei Pegnitz im Einsatz. Eine junge Frau aus München hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der über die Fahrbahn schleuderte und sich überschlug. © Pixabay



Die Polizei, die Feuerwehren aus Trockau und Pegnitz, das THW Pegnitz und ein Rettungshubschrauber waren nach einem Unfall auf der A 9 bei Pegnitz im Einsatz. Eine junge Frau aus München hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der über die Fahrbahn schleuderte und sich überschlug. Foto: Pixabay



Mit ihrem Peugeot hat sich eine 30-jährige Münchnerin am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der A 9 zwischen der Anschlussstelle Pegnitz und der Rastanlage überschlagen. Die junge Frau hatte beim Fahrstreifenwechsel nach rechts die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das über die gesamte Fahrbahn in die Böschung schleuderte und sich überschlug. Die 30-Jährige kam glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen zur vorsorglichen Beobachtung in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Feuerwehren aus Trockau und Pegnitz sowie das THW Pegnitz waren im Einsatz. Nachdem auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle landete, musste die Autobahn in Richtung Berlin kurzfristig voll gesperrt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei nach dem Fahrer eines weißen Pkw mit schwarzem Kühlergrill, der zur Unfallzeit die junge Frau überholt hatte.

Hinweise erbittet die Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330.