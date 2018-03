Auto unter Lkw eingeklemmt: Fahrer stirbt auf A9 bei Bayreuth

BAYREUTH - Tödlicher Unfall auf der A9: In Fahrtrichtung Berlin ereignete sich am Donnerstagabend in Höhe der Anschlussstelle Gefrees (Landkreis Bayreuth) ein tragischer Verkehrsunfall.

Nach ersten Informationen der Polizei fuhr gegen 18.40 Uhr ein 48-jähriger Sattelzugfahrer auf der A9 in Fahrtrichtung Norden und wollte an der Anschlussstelle Gefrees die Autobahn verlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand er sich mit seinem Lastwagen bereits auf dem Verzögerungsstreifen, als der 39-jährige Fahrer eines Opels aus ungeklärter Ursache von einem der linken Fahrspuren ebenfalls auf die Ausfahrtspur wechselte. Dort krachte er mit seinem Auto in das Heck des Aufliegers und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro.





Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Verkehrspolizei Bayreuth bei der Rekonstruierung des Unfallhergangs. Die Autobahn war zunächst für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. Danach floss der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei, wobei auch die Sichtschutzwände der Autobahnmeisterei Münchberg gegen Gaffer zum Einsatz kamen.

