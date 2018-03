Autodieb rammte auf A9 Polizeiwagen und flüchtete zu Fuß

Mercedes war zur Fahndung ausgeschrieben - Suchaktion nach Fahrer bislang erfolglos - vor 36 Minuten

BAYREUTH - Bevor ihn Polizeibeamte auf der Autobahn A9 kontrollieren konnten, flüchtete in der Nacht zum Dienstag ein Autodieb zu Fuß. Eine großangelegte Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Kurz vor 1 Uhr wurden Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth auf den Mercedes mit Berliner Zulassung auf der Autobahn in Richtung Norden aufmerksam. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen stellten die Polizisten fest, dass das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben ist. Den Wagen hatten wenige Tage zuvor Unbekannte in Berlin entwendet. Daher wollten die Beamten das Auto mit Unterstützung weiterer Streifenfahrzeuge an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd stoppen.

Während der Fahrer anfänglich den Anweisungen der Polizisten folgte, fuhr er plötzlich an der Ausfahrt in Richtung eines querstehenden Polizeiautos. Bevor es zum Zusammenstoß kam, sprang der Mann aus dem noch fahrenden Mercedes und flüchtete zu Fuß über den Seitenstreifen in Richtung des Stadtteils Aichig.

Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin umgehend die Verfolgung des Täters auf, verloren ihn letztlich jedoch aus den Augen. Auch eine großangelegte Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften der örtlichen und umliegenden Polizeidienststellen sowie eines Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg. Nach den derzeitigen Erkenntnissen könnte der Täter möglicherweise von einem weiteren Fahrzeug aufgenommen worden und so geflohen sein.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, er hatte einen Bart, trug dunkle Kleidung und eine rote Baseballcap

Die Ermittlungen rund um den Autodiebstahl übernahm die Kriminalpolizei Bayreuth. Die Aufnahme des Verkehrsunfalles zwischen dem Mercedes und dem Dienstfahrzeug führte die Verkehrspolizei Hof durch. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Alle am Einsatz beteiligten Polizeikräfte blieben hingegen unverletzt.

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den Flüchtigen bittet die Kriminalpolizei Bayreuth um Hinweise. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unbekannten in den frühen Morgenstunden des Dienstags im Bereich Aichig gesehen oder kann Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben? Wem ist ein verdächtiges Fahrzeug in der zweiten Nachthälfte im Bayreuther Osten aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.

