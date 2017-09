Autodiebe treiben in Bayreuth ihr Unwesen

Schwarzen Golf gestohlen - Neuen Renault Scenic zurückgelassen - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Einen schwarzen Golf VI mit den Kennzeichen „BT-YV 1“ entwendeten bislang Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Donnerstag im Stadtgebiet. Zudem machten sich möglicherweise die gleichen Täter an einem neuen Renault Scenic zu schaffen, den sie allerdings zurückließen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bitte zudem um Hinweise.

Die Besitzerin stellte ihren schwarzen Golf am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr vor ihrem Anwesen in der Levistraße ab. Um 9.30 Uhr, am nächsten Tag, musste sie das Fehlen des Autos feststellen und verständigte die Polizei. Der sieben Jahre alte VW mit getönter Heckscheibe hat einen Zeitwert von zirka 9.000 Euro.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, kurz nach 9 Uhr, machten sich Unbekannte ferner an einem neuen Renault Scenic zu schaffen, der in der Heinrich-Fickenscher-Straße geparkt war. Möglicherweise wurden die Täter gestört, letztendlich ließen sie den Renault zurück und flüchteten.

Die Kripobeamten fragen: Wer hat in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Levistraße oder der Heinrich-Fickenscher-Straße beobachtet? Wer hat den schwarzen VW Golf VI mit den Kennzeichen „BT-YV 1“ nach Mittwochabend noch gesehen? Wer kann sonst sachdienlichen Angaben machen, die im Zusammenhang mit den Fahrzeugdiebstählen stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.