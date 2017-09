Autofahrer rammt in Auerbach Holzzaun

Wagenlenker flüchtet anschließend vom Unfallort an der Alleestraße - vor 13 Minuten

AUERBACH - Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitagabend mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Holzzaun an der Alleestraße in Höhe des Fußgängerüberweges gefahren.

Der Zaun wurde dabei erheblich beschädigt, der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Wagen entstand ebenfalls ein Sachschaden. Aufgrund der aufgefunden Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass sich die Beschädigung im Frontbereich des Autos befindet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Auerbach unter der Telefonnummer (09643)92040 entgegen.

