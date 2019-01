Autofahrerin rutscht drei Meter tiefe Böschung hinunter

19-Jährige war mit ihrem Audi auf schneeglatter Straße ins Rutschen geraten

NEUHAUS AN DER PEGNITZ - Eine junge Frau ist am Montag im Nürnberger Land nahe Neuhaus an der Pegnitz mit ihrem Auto eine Böschung hinabgerutscht. Ihr Wagen schlitterte von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum.

Der Wagen der jungen Frau stoppte erst, als er am Fuß der Böschung gegen einen Baum rutschte. © NEWS5 / Zeilmann



Die junge Frau fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Audi auf der Verbindungsstraße zwischen Krottensee und Königstein. Bei leichtem Schneefall kam sie auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und rutschte eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinab. Dort prallte ihr Wagen frontal gegen einen Baum.

Die 19-Jährige zog sich dabei offenbar nur leichte Verletzungen zu, kam aber mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Der Audi der jungen Fahrerin wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

