Autoknacker schlagen in Edelsfeld zu

Täter entwenden aus dem Inneren Elektrogeräte im Wert von rund 8000 Euro - vor 42 Minuten

EDELSFELD - Auf dem Firmenparkplatz einer Elektrofirma in Edelsfeld in der Nähe der Bundesstraße 85 haben unbekannte Täter in der Zeit vom 24. Juli, 22 Uhr, bis 25. Juli, 4 Uhr, insgesamt vier Kleintransporter aufgebrochen.

Die Täter schlugen bei jedem Fahrzeug eine Scheibe ein und drangen durch diese ins Fahrzeug. Eine fünfte Scheibe wurde erfolglos angegangen. Aus dem Fahrzeuginnern wurden insgesamt 29 Elektrogeräte im Gesamtwert von rund 8000 Euro entwendet.

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Bohrmaschinen und Akkuschrauber der Marke Makita, aber auch Schlitzfräsen, Staubsauger und anderes. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 5000 Euro.

Nach derzeitiger Sachlage dürften die Täter ihr Fluchtfahrzeug vermutlich im Neubaugebiet unterhalb der Firma geparkt haben. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Auerbach, Telefon 09643/9204-0, in Verbindung zu setzen.

