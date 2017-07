Autos streiften sich bei hoher Geschwindigkeit auf A9

Beide Kontrahenten kamen mit dem Schrecken davon - Polizei sucht Zeugen - vor 11 Minuten

PLECH - Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Samstagvormittag zwei Verkehrsteilnehmer, deren Autos sich bei einem Überholvorgang auf der A9 in Richtung Süden bei hoher Geschwindigkeit gestreift haben.

Eine 51-Jährige aus dem Raum Hof befuhr mit ihrem Pkw die linke Spur der A9, nach eigenen Angaben mit knapp 200 "Sachen". Ihr folgte ein 57-jähriger Sachse, der außerdem seine 49-jährige Lebensgefährtin und die 19-jährige Tochter im Auto hatte. Als die Hoferin die Geschwindigkeit auf etwa 160 km/h reduzierte, wich der Sachse nach rechts aus und fuhr auf der Mittelspur rechts mit unverminderter Geschwindigkeit an der Hoferin vorbei. Dabei streifte er deren Pkw. Die Frau hielt auf dem Pannenstreifen an, der Sachse erst am nächsten Parkplatz.

Eine Polizeistreife, die sich zufällig ebenfalls auf diesem Parkplatz aufhielt, nahm sogleich den Unfall auf. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der genaue Unfallhergang konnte noch nicht ermittelt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, zu melden.

