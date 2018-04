Azubi übernimmt Stefan Wormsers Steinmetz-Betrieb in Pegnitz

PEGNITZ - Sie lieben beide ihren Beruf. "Er ist kreativ und vielseitig", sagt der Pegnitzer Steinmetzmeister Stefan Womser (47). Der 23-jährige Alexander Reichelt nickt bestätigend mit dem Kopf. "Steinmetz ist cool", sagt er. Er hat jetzt auch seinen Meister gemacht und wird in ein paar Jahren seinen Ausbildungsbetrieb – eben den von Womser – übernehmen.

Der Pegnitzer Steinmetzmeister Alexander Reichelt reizt an seinem Beruf die Kreativität und Vielfältigkeit, die bei der Bearbeitung der Steine möglich ist. © Ralf Münch



Nach dem Quali hat Reichelt von 2010 bis 2013 seine Lehre bei Womser gemacht, dann zwei Jahre als Geselle gearbeitet. Danach hat er an der Technikerschule in Wunsiedel die Meisterausbildung absolviert. Warum hat er sich gerade für den Beruf des Steinmetzes entschieden? "Durch die Handwerkskammer", sagt er. Da war Tag der offenen Tür und sie waren mit der Schule dort. Es gab einen Wettbewerb, bei dem man Ytongsteine gestalten konnte. Reichelt hat eine 8a – seine Klassennummer – gestaltet und damit den Wettbewerb gewonnen.

"Mich hat vor allem das Kreative gereizt", sagt er. Bei Womser machte er ein Praktikum. Während der Schulzeit brachte er zwar noch viele weitere Praktika hinter sich – als Bäcker, Koch, Konditor, Industrie- und Kfz-Mechaniker, Schreiner und Hotelfachmann. Am Ende hat er sich doch für den Steinmetz entschieden. Jetzt arbeitet er bei Womser als angestellter Meister, um in alles reinzukommen. Dann wird er Teilhaber und übernimmt schließlich den Betrieb.

"So weiß ich, dass ich den Betrieb in gute Hände legen kann", sagt Womser. Hauptsächlich machen sie Grabsteine, das ist das klassische Geschäft. "Aber wir wollen jetzt erweitern", erklärt Womser — um Terrassen, Küchen, Bäder und Kamine. Auch beim Fassadenbau sind sie dabei, bei Treppen, beim Restaurieren oder fertigen Skulpturen. "Und wir wollen uns auf das Gravieren spezialisieren", führt Womser aus.

Zwar wird noch viel mit der Hand gemacht, aber die Technik hat auch hier Einzug gehalten, sagt der Meister und zeigt auf den Laptop, der an eine Graviermaschine angeschlossen ist.

Er erklärt: "Am Computer wird der Entwurf gemacht – zum Beispiel die Schrift oder ein Bild – das dann an die Maschine übertragen wird und die das Motiv herausarbeitet."

Eisen und Swarovski-Steine

Was Reichelt immer wieder begeistert, ist die Möglichkeit des Materialmixes bei der Arbeit. So wird nicht nur mit verschiedenen Steinen gearbeitet, sondern auch mit Glas, Eisen und Swarovski-Steinen. Auch die Techniken sind vielfältig, die Steine können gebürstet, poliert oder geflammt sein.

Wo kommen die Steine her? "Aus Indien", sagt Womser, betont aber sofort, dass sie nicht aus Kinderarbeit stammen. Sein Betrieb ist zertifiziert und in drei Verbänden, die da streng drauf achten. Womser zeigt auf einen großen Steinbrocken – Syenit – der bei der Lieferung acht Tonnen hatte, jetzt sind es noch gut 1,5 Tonnen. "Solche großen Steine können nicht in Kinderarbeit entstanden sein, dafür sind sie viel zu groß", sagt er. Aus Kinderarbeit stammen eher die kleineren Pflastersteine aus dem Baumarkt, sagt Reichelt. Aber das ist dem Verbraucher nicht bewusst. Hauptsache sie sind billig und nicht so schwer.

Ansonsten beziehen sie aus Schweden, Portugal und natürlich Deutschland ihre Steine. Hier kommen die gewaltigen Brocken aus dem Fichtelgebirge, dem Odenwald, aus dem Bamberger Raum und dem Schwarzwald.

Den Betrieb von Womser gibt es seit 1949, der Großvater und Vater von ihm hatten ihn schon. "Es war quasi ein freiwilliges Muss für mich, dass ich eingestiegen bin", sagt Womser, "aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich es nicht gewollt hätte."

Vor 25 Jahren hat er seinen Meister gemacht, eine Ausbildung zum Restaurator und ein BWL-Studium drangehängt. Vier Auszubildende hat er in dieser Zeit gehabt, geblieben ist nur Reichelt. Steinmetz ist ein körperlich sehr anstrengender Beruf, laut und dreckig. Das macht es auch schwer, neue Auszubildende zu finden. "Der Beruf ist verrufen und wenig bekannt", sagen beide. In den Schulen wollen sie für das Berufsbild jetzt verstärkt bewerben.

