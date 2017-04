B2-Sperrung in Pegnitz: Sechs Wochen lang geht nichts mehr

Vollsperrung der Bundesstraße in den Sommerferien wegen Bauarbeiten — Anlieger müssen auf der Hut sein - vor 18 Minuten

PEGNITZ - Es geht demnächst los mit der Fahrbahnerneuerung und der Kanalsanierung der Bundesstraße 2 durch Pegnitz. Vom zweiten Kreisverkehr am WIV-Einkaufszentrum bis zur Einmündung in die Badstraße beim CabrioSol.

Im Dreieck Metzgerei Dörfler und Fiedler, Café Bär und ehemaligen Hotelgelände wird sich im Sommer am meisten tun: Linksabbiegespur, Radweg, Fußgängerampel, Kanalsanierung und Fahrbahnerneuerung. © Foto: Klaus Trenz



Mit einer sechswöchigen Vollsperrung vom Kreisel bis zur Einmündung in die Heinrich-Bauer-Straße in den Sommerferien steht Anwohnern und Geschäftsinhabern eine knifflige Zeit bevor. Bei einer Informationsveranstaltung am Dienstag erklärte vor allem Michael Schramm von Büro Baur Consult rund 45 Anliegern den Bauablauf.

Am Dienstag, 2. Mai, geht es zunächst an die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise. Kanal und Hausanschlüsse werden im so genannten Inlineverfahren saniert. Dabei wird ein mit Harz getränkter Kunststoffschlauch in den Kanal eingebracht und anschließend per Ultraviolettstrahlung ausgehärtet. Er bildet somit eine zweite Haut. Das heißt auch, das nicht aufgegraben werden muss.

Ab Mitte Juni geht es dann bis zum geplanten Bauende ans Eingemachte. Für die Kanalsanierungen muss aufgegraben werden, vor allem zwischen dem ehemaligen Posthotelgelände und der Heinrich-Bauer-Straße. Ist der Kanal saniert, folgt die Fahrbahnerneuerung. Bis Anfang August wird der Verkehr eingeschränkt fließen können.

Die Arbeiten sind mit Fahrbahneinengungen und halbseitigen Straßensperrungen mit Ampelregelungen machbar. Die Zugänglichkeit der Grundstücke soll für die Anwohner und Geschäftsleute gewährleistet werden, so Schramm. Allerdings: Sechs Wochen lang — geplant vom 3. August bis 11. September — werden die Anlieger zwischen der Einmündung von der Heinrich-Bauer-Straße bis zum Kreisverkehr mit einer Vollsperrung leben müssen.

Dann werden der Hauptkanal saniert, der kombinierte Rad- und Fußweg, der bis zum Kreisel geht, bis zum Wiesweiherweg weitergeführt. Zudem soll auf Höhe des ehemaligen Hotelgeländes die Bushaltestelle entstehen, der Fußgängerüberweg näher an das Café Bär rücken sowie eine Linksabbiegespur in den Wiesweiherweg gebaut werden. Absolut keine Zufahrtsmöglichkeit gibt es dann im September, wenn geteert wird. Das soll aber an einem Tag erledigt sein. Hier sollen dann Anwohnerparkplätze ausgewiesen werden.

Umgeleitet wird der Verkehr über innerörtliche Straßen. Wer direkt an der Nürnberger Straße wohnt, muss in dieser Zeit aufmerksam bleiben. Während der Bauarbeiten tagsüber sind die Grundstückseinfahrten kaum erreichbar. Bevor die Bauarbeiten täglich beginnen und wenn sie enden, soll die Zufahrt zu den Grundstücken gewährleistet werden. Schramm empfiehlt den Anwohnern, bei Bedarf mit dem Polier vor Ort in Kontakt zu treten, wenn eine Zu- oder Ausfahrt zu den Grundstücken notwendig wird.

Die Frage: "Wann komme ich wie raus?", soll vor allem der Polier beantworten können. Das gilt vor allem für die betroffenen Geschäfte, wenn sie Anlieferungen erwarten. Schramm rät Geschäftsleuten ihre Kunden und den Arztpraxen ihre Patienten im Vorfeld über die Verkehrsbehinderung und über andere Anfahrtswege zu informieren. Bei einem regelmäßig wiederkehrendem Termin sollen Fragen geklärt werden. Er ist wöchentlich um zehn Uhr mit der Baufirma und Planern angesetzt.

Die Bedarfsumleitung, die den Autobahnverkehr bei Stau durch Pegnitz bis nach Bayreuth leitet, soll für die Zeit der Bauarbeiten über Auerbach, Eschenbach und Kemnath führen. Ebenso soll der Durchgangsverkehr, vor allem der Schwerverkehr B 2 über die Autobahn geleitet werden.

Anwohner warnten vor Unfallgefahr auf Höhe des Cafés Bär, vor allem für Radfahrer, die schnell unterwegs seien. Der geplante Radweg kreuzt dort die Ausfahrt der Kettengasse. Ein Stück Gehsteig, der sich vom Rad- und Fußweg durch unterschiedlichen Belag absetzt, soll verhindern, dass dort Café-Gäste mit vorbeifahrenden Radfahrern kollidieren.

"Das ist eine ganz schön lange Zeit", stöhnte eine Zuhörerin angesichts der bevorstehenden Vollsperrung in den Sommerferien. Schramm: "Für die bauausführende Firma ist das eine verdammt kurze Zeit." Man habe ein sehr enges Zeitfenster.

KLAUS TRENZ