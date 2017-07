Babinja Wirth erreicht in Erfurt ein neues Leistungslevel

Mit persönlicher Bestzeit etabliert sich die Hindernisläuferin des TSV Ebermannstadt unter den deutschen Top zehn - vor 6 Stunden

BETZENSTEIN/ERFURT - Vorne lief eine gewisse Gesa Felicitas Krause, mit 24 Jahren die deutsche Überfliegerin über die 3000 Meter Hindernis, unbehelligt zum nationalen Meistertitel. Vielleicht sogar größer war die Freude jedoch bei der Neuntplatzierten, Betzensteinerin Babinja Wirth vom TSV Ebermannstadt.

Geschmeidig und konzentriert überspringt Babinja Wirth das Hindernis auf dem Weg zum schnellsten 3000-m-Lauf ihrer Laufbahn. © Foto: Theo Kiefner



In den Katakomben der Mixed-Zone des Steigerwaldstadions in Erfurt strahlte eine 22-Jährige wie ein Honigkuchenpferd: Nach Platz 15 im Vorjahr in Kassel belegte die Betzensteinerin bei ihrer dritten Teilnahme unter der deutschen Elite Platz neun und verbesserte tatsächlich nochmals ihre persönliche Bestmarke, die sie erst Mitte Juni aufgestellt hatte, um fast zwei Sekunden auf 10:42,95 Minuten. Beim Debüt 2015 in Nürnberg musste sie sich noch von Frau Krause überrunden lassen.

Der Abstecher in den Triathlon-Sport in der Vorbereitung förderte offensichtlich das Stehvermögen bei der U23-Juniorin. Sie ließ sich nicht locken, als das Spitzenduo mit Krause und der späteren Zweiten Sussmann von Anfang an wegmarschierte. Bald teilte sich auch der Rest des 17-köpfigen Feldes. Einige versuchten zu folgen, mussten das aber büßen. Babinja Wirth hielt zwischen den Gruppen den Kontakt zu zwei vor ihr laufenden Rivalinnen. Der Sololauf kostete Kraft, sorgte aber für freie Sicht an den Hindernissen. Auf der vorletzten Runde kamen die Verfolger von hinten. Wirth konterte in der Schlussrunde, lief mit flotten 1:21 Minuten von Rang zwölf auf neun nach vorne.

"Das war richtig gut heute. Ich glaube, ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl für mein Tempo. Allerdings hat mir die Hitze, die ich sonst eigentlich gerne mag, sehr zu schaffen gemacht. Die Luft war sehr trocken", berichtet Wirth – und so musste sie vor dem Interview dringend einen großen Schluck aus der Wasserflasche nehmen. Für die Zukunft hat die Lehramtsstudentin mit Fokus auf Sport, die erst 2018 endgültig zu den Erwachsenen stößt, noch ehrgeizige Ziele. Eines davon ist die Marke von 10:30 Minuten. "Natürlich hat man so etwas im Kopf", verrät Wirth. Gegenüber der Deutschen Meisterschaft 2016 hat sie sich um 15 Sekunden verbessert. Andererseits müsse sie ja auch erst einmal dieses Niveau halten, sie sei ja keine Profisportlerin.

Ihre Schwester und Trainerin Christina Schönfeld, die es vor einigen Jahren ebenfalls zu Spitzenleistungen brachte, und die ganze Familie durften mit dem Ausflug nach Thüringen zufrieden sein. Die Vorzeige-Leichtathletin des Landkreises hat ihren Status untermauert.

HOLGER PETER