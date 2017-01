Bäche von Auerbach werden aus ihrem Korsett befreit

Vorrang für die Natur bei den Gewässern im Stadtgebiet — Stadtrat billigt Plan — Baden im Stadtweiher? - vor 25 Minuten

AUERBACH - Nach und nach sollen Bäche auf Auerbacher Stadtgebiet und gegebenenfalls auch Weiher wieder ein Stück naturnäher werden. Der Stadtrat hat einen von Landschaftsarchitekten Christopher Trepesch aus Amberg ausgearbeiteten Gewässerentwicklungsplan zugestimmt und sieht für dieses Jahr 20 000 Euro für Sanierungsmaßnahmen vor.

Der Goldbrunnenbach bei Gunzendorf ist nur mäßig bis gering verändert worden. Foto: Klaus Trenz



Der auf diesem Gebiet erfahrene Trepesch hat nicht nur Kopfarbeit geleistet, sondern vor allem Fußarbeit. Er ist die Gesamtlänge von 31,5 Kilometer Bachlauf abgeschritten, die sich auf Dem Auerbacher Stadtgebiet – vor allem Norden – befinden: Gewässer der sogenannten dritten Ordnung, für die die Gemeinden unterhaltspflichtig sind. Auswerten und Bewerten war seine Aufgabe und die Ergebnisse zu kartieren.

Überwiegend gering verändert

Mit der Bewertung kann sich die Stadt sehen lassen. „Wir haben hier ein überwiegend sehr naturnahes Bild“, sagte Trepesch. In Zahlen ausgedrückt fand er zu knapp über 60 Prozent Fließgewässer vor, die er in die „Strukturklassen 2 und 3“ einordnete, was „gering“ und „mäßig verändert“ bedeutet. Bei insgesamt 190 Abschnitten.

Die mäßigen Veränderungen beschränken sich beispielsweise auf Vorrichtungen, die verhindern sollen, dass der Bach Ufer wegschwemmt. Knapp über 25 Prozent sind deutlich und stark verändert (Strukturklassen 4 und 5). Nur rund fünf Prozent sind sehr stark und vollständig verändert (Strukturklassen 6 und 7) und betrifft 16 Abschnitte. Dort wurde der Bach vor allem in ein künstliches Bett gezwängt.

Der Ortlesbach in Steinamwasser ist eigentlich kein Bach mehr und ist Beispiel für einen vollständig veränderten Bachlauf. Foto: Klaus Trenz



Bei acht Prozent Bachlauf sieht man überhaupt keinen Bach mehr. Sie sind verrohrt. 60 Prozent seien auf jeden Fall „ein guter bis zufriedenstellender Zustand der Gewässer“, so Trepesch. Für Bürgermeister Joachim Neuß ein Beleg dafür „dass wir in einer intakten Naturlandschaft leben“.

Trepeschs Aufgabe war es zudem, Querbauwerke unter die Lupe zu nehmen, also Wehre und Sohlenbauwerke (Vermeidung von Erosion). Vor allem im Hinblick darauf, ob Fische die Hindernisse überwinden können. Auch hier entdeckte er keinen großen Handlungsbedarf. Die meisten Wehre sind durchgängig oder eingeschränkt durchgängig. Nur wenige stufte er als „mangelhaft“ oder als „nicht durchlässig“ ein. „Man kann sagen, dass Auerbach durchgängige Gewässer hat und nur wenige Stellen, wo man etwas nacharbeiten muss.“

Attest sieht gut aus

Das Attest des Fachmanns für Auerbachs Weiher sieht ebenfalls gut aus. Sie sind vorwiegend nur „mäßig verändert“ – was auch den Stadtweiher betrifft. Vier der sechs Weiher unterhalb der Siechensiedlung konnte Trepesch sogar als „naturnah“ einordnen.

Bessere Zustände der Gewässer ließen sich beispielsweise erreichen: durch eine naturnahe Gewässerhaltung, durch das Anpflanzen von Gehölzen, das Einbringen von Totholz und Wurzelstöcken, dem Umbau von nicht durchgängigen Wehren, der Minderung von Einträgen aus der Landwirtschaft.

Die Stadt könne auch an Bächen Grund erwerben, um sie sich dort sich selbst zu überlassen. Im Prinzip sei es „ein ellenlanger Maßnahmenkatalog“, der zur Verfügung steht.

Der Gewässerentwicklungsplan wird „Arbeitsgrundlage für die nächsten Jahre“ erklärte Neuß. Zum Beispiel in Sachen Stadtweiher. Wenn es an die geplante Sanierung des dortigen Areals geht, wird man auf den Plan von Trepesch zurückgreifen. Dieser schlug vor, am Stadtweiher mehr „Uferstruktur“ zu schaffen, um Lebensraum für Wasserlebewesen und Pflanzen zu bekommen und um Sedimente zurückzuhalten.

Der Weiher soll aber auch „erlebbar“ bleiben. Auch den Weiher wieder zu einem Badeweiher zu machen, hält er für machbar. Die Maßnahmen: Pufferstreifen und Filterröhricht im gegenüberliegenden Lohweiher halten Sedimente zurück.

Eine Entschlammung des Badeweihers und das Schaffen von Verlandungszonen wären der Weg zurück zu einem naturnahen und gleichzeitig erlebbaren Gewässer. Eine weitere Voraussetzung dafür wäre aber auch, dass landwirtschaftliche Nutzung nicht bis direkt an das Gewässer heranreicht.

Eine weitere Maßnahme ist die eventuelle Freilegung des verrohrten Ortlesbachs im Rahmen des Projekts boden:ständig. Darüber hinaus bestehen bereits Planungen des Wasserwirtschaftsamts für den Flembach in Michelfeld zu dessen Renaturierung und für einen besseren Hochwasserschutz.

„Auf einem guten Weg“

Trepeschs Fazit: „Wir sind in Auerbach auf einem guten Weg. Man muss halt einfach weiter machen.“ Laut dem Willen des Stadtrats soll das auch so sein. Neuß versicherte aber, dass man Maßnahmen mit Interessengruppen, wie Sportanglerverein, Landesbund für Vogelschutz oder Dorfgemeinschaften abstimmen werde.

KLAUS TRENZ