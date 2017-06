Bad Kissingen muss ohne Stadion passen

Statt des fränkischen Aufsteigers bleiben die Schongau Mammuts in der Eishockey-Bayernliga - vor 4 Stunden

PEGNITZ/BAD KISSINGEN - Der Eishockeyverein Pegnitz, in der vergangenen Saison einziger nordbayerischer Vertreter in der Eishockey-Bayernliga, hat sich für die kommende Saison auf fränkische Duelle mit dem Absteiger Höchstadt und dem Aufsteiger Bad Kissingen gefreut. Zu früh: Der Verband entzog nun den Bäderstädtern die Spielerlaubnis, weil sie kein Stadion vorweisen können. Dafür bleibt EA Schongau vom Abstieg verschont.

Die letzten Punktspiele des EVP gegen Bad Kissingen sind lange her. © Reinl



Die letzten Punktspiele des EVP gegen Bad Kissingen sind lange her. Foto: Reinl



Das Problem für Bad Kissingen ist, dass das dortige Stadion saniert werden muss. Die Stadt wollte die Kosten aber nicht übernehmen und die Halle lieber an einen russischen Investor verkaufen. Die Verhandlungen darüber zogen sich so lange hin, bis dem Bayerischen Eishockeyverband der Kragen platzte. Er entzog dem Aufsteiger das Startrecht für die Bayernliga — und gab es an die EA Schongau weiter. Dem EV Pegnitz entgehen dadurch erhoffte Einnahmen aus einem weiteren fränkischen Derby.

Die Schongauer Mammuts sind dagegen überglücklich, scheinen sie doch das Glück gepachtet zu haben. Schließlich waren sie schon im Sommer 2016 nur dank der Aufstockung der Oberliga in die Bayernliga gerutscht.

rr