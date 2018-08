Bäder sind oft schwere Last für Kommunen

HOLLFELD - Ein Schwimmbad zu besitzen bereitet den meisten Gemeinden keine Freude. Jährlich fallen Defizite an, die große Löcher in den Kassen hinterlassen. Zu den Betriebskosten kommen bei den in die Jahre gekommenen Bädern unvermeidliche Investitionen hinzu. Manche Städte können sich die finanziellen Aufwendungen nicht mehr leisten und schließen notgedrungen die Bäder.

Das Defizit des Felsenbades betrug 2017 genau 10.700 Euro. Wesentlich kostenträchtiger wurde für Pottenstein das Hallenbad Juramar mit den kompletten Gebäudekosten: 520.000 Euro. © Klaus Trenz



Das bayerische Innenministerium nannte auf eine SPD-Anfrage alarmierende Zahlen. Von 910 Schwimmbädern im Freistaat sind 447 sanierungsbedürftig, davon 48 in Oberfranken. 53 Bäder in Bayern stehen sogar kurz vor der Schließung. Die Folgen: Viele Kinder lernen nicht mehr das Schwimmen.

Die Staatsregierung hat eine Arbeitsgruppe gegründet. Sie soll prüfen, wie bis zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 kommunale Bäder gefördert werden könnten.

"Ich finde es gut, wenn so Schwimmbäder im ländlichen Raum finanziell unterstützt werden könnten", sagt Hollfelds Bürgermeisterin Karin Barwisch (Bürgerforum). Profitieren kann ihre Stadt derzeit nicht von einem möglichen Förderprogramm. Das Freibad in Hollfeld sei im "Großen und Ganzen gut in Schuss". Es sei derzeit kein finanzieller Bedarf vorhanden, weil das Bad erst vor ein paar Jahren generalsaniert worden ist. Nur der Duschbereich müsste neu aufgestellt werden.

Grundsätzlich befürworte sie, kleine Bäder zu erhalten. Denn ein Schwimmbad gehöre in einer Ferienregion wie der Fränkischen Schweiz zum Leben einfach dazu. "Das ist ein touristischer Höhepunkt, der gehört dazu." Warum der Betrieb eines Bades dennoch "nur" eine freiwillige Leistung sein soll, ist ihr schleierhaft.

Barwisch verweist auf den Klimawandel ("Ich hätte nie gedacht, dass dies so schnell geht") mit den zunehmenden heißen Sommern. "Die Leute gehen deshalb wieder regelmäßiger in die Schwimmbäder." Dort könnten Kinder "frühzeitig den Umgang mit Wasser und das Schwimmen lernen".

Das Freibad in Hollfeld verursacht ein jährliches Defizit zwischen 100 000 und 120 000 Euro. Der Kiosk ist verpachtet; der Pächter putzt und übernimmt auch die Tätigkeit an der Kasse. Die Eintrittsgelder gehen an die Stadt. "Es ist schwierig, ein Freibad zu führen", so Barwisch.

Trotz der nicht einfachen Situation ist sie bestrebt, das Bad zu halten. Schon weil es eine Naherholungsmöglichkeit für die "eigenen Leute" biete. Sie müssten "nicht weit fahren, wenn sie baden oder schwimmen wollen". Das Bad locke auch Gäste aus der weiteren Umgebung an.

Nicht weit entfernt leistet sich eine noch kleinere Stadt als Hollfeld ein eigenes Freibad: Waischenfeld. Rund 60 000 Euro schießt die Kommune jährlich dazu. Im Außenbereich sei das Bad "gut in Schuss", sagt Bürgermeister Edmund Pirkelmann (BBS). Auch die Technik der Wasseraufbereitung sei auf dem neuesten Stand. Was als nächstes saniert werden muss, sei die Folie im Becken. Mindestens 100 000 Euro werden laut Pirkelmann dafür fällig. Statt der Folie kann er sich eine Edelstahlwanne vorstellen.

"Die ist widerstandsfähiger." Es sei Glück, dass die Folie so lange gehalten habe. "Bei der Beckensanierung wäre eine gute Förderung wichtig."

Attraktiver gemacht werden sollte der Kinderbadebereich. Es gebe kein Wasserspiel, bei dem sich die Kinder bewegen könnten. Die Stadt habe sich bei Investitionen in der Vergangenheit zurückgehalten, weil man Stabilisierungshilfe erhalten habe. "Aber da muss was geschehen."

Das Bad könne sich die Stadt nur leisten, weil ein Förderverein und die Wasserwacht unterstützten und eine private Firma den Betrieb übernommen habe. Die Firma erhält 60 000 Euro von der Stadt — das entspricht dem jährlichen Defizit — und bekommt die Eintrittsgelder. Sie übernimmt dafür aber die Unkosten und die Kosten für das Personal. "Ein öffentliches Bad kann man nicht wirtschaftlich führen", so Pirkelmann. Er hofft auf Investitionshilfen vom Staat. Dann betont er, dass Waischenfeld als Urlauberort ein Freibad als Angebot vorhalten müsse.

Er bedauert deshalb, dass dies keine Pflichtaufgabe der Kommune sei. Etliche Jobs und Läden in der Region würden vom Tourismus abhängen. "Unser Freibad ist für den Tourismus existenziell und ist keine freiwillige Leistung", sagt der Rathauschef.

Im Süden des Landkreises existiert in Betzenstein ein weiteres Freibad. Es besitzt außer dem Schwimmbecken sogar ein Sprungbecken. In der über 40 Jahre alten Freizeiteinrichtung gibt es zwar keinen Investitionsstau, weil in der Vergangenheit stückchenweise immer mal wieder saniert und modernisiert worden ist. Aber "in der Haustechnik gibt es einiges zu machen", sagt Bürgermeister Claus Meyer (Freie Wähler).

So muss die Heizung erneuert werden. Auch die Toiletten seien "nicht mehr zeitgemäß". Der Bürgermeister schätzt die Kosten dafür auf 150 000 bis 200 000 Euro. Deshalb sagt er zum möglichen Förderprogramm: "Jede Hilfe ist eine große Hilfe. Doch es kommt darauf an, wie das Programm ausschaut. Wenn es machbar ist, sind wir auf alle Fälle dabei."

Auch in Betzenstein ist der Kampf ums Freibad eine schwere Aufgabe. "Der Stadtrat hat sich dazu bekannt, das Freibad zu erhalten, solange es möglich ist." Dennoch ist die Zukunft ungewiss. Bürgermeister Meyer spricht von drei Varianten. Die erste ist eine Generalsanierung; die zweite Alternative heißt, immer nur dann zu investieren, wenn es irgendwo brennt. Die dritte Variante ist die Schließung des Freibades.

Das belastet den Stadthaushalt im Schnitt mit 90 000 Euro pro Jahr. In den Vorjahren waren es sogar 120 000 Euro. Stets müsse aufs neue überlegt werden: "Welche Investitionen lässt der Haushalt zu?" Die Stadt Betzenstein ist der Eigentümer des Bades, betreibt es, beschäftigt die Bademeister und ist für alle Unterhaltskosten verantwortlich. Der Kiosk ist verpachtet. Der Förderverein tut sein Möglichstes, um die Stadt zu unterstützen.

Neben den Einheimischen und Urlaubern genießen auch Tagesgäste aus Nürnberg, Fürth oder Erlangen das schön gelegene Freibad. "Das ist an den Autokennzeichen abzulesen", sagt Claus Meyer.

Zwei Bäder besitzt die Stadt Pottenstein. "Weder im Felsenbad noch beim Hallenbad Juramar stehen aktuell Sanierungsmaßnahmen an, sodass derzeit normaler Unterhaltungsaufwand mit kleineren Reparaturen betrieben wird. Diese werden in der Regel nach der Saison durchgeführt, soweit nicht dringlich". Das erklärte Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWF).

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Pottenstein sei in den letzten Jahren stets gegeben gewesen und sei im Zuge der Haushaltsgenehmigung auch für die Folgejahre bestätigt worden, "so dass sich die Stadt Pottenstein aus heutiger Sicht auch weiterhin diese für die Bevölkerung und Gäste wichtigen Einrichtungen mit entsprechenden Aufwendungen leisten kann", betont Frühbeißer.

Wie hoch ist das jährliche Defizit von Felsenbad und Juramar? Das reine Betriebs-Defizit für das Felsenbad im Jahr 2017 betrug rund 10 700 Euro und im Juramar rund 520 000 Euro. "Zu beachten ist, dass alle Kosten des Gebäudes einschließlich der darin befindlichen Praxen hier veranschlagt werden. Im Jahr 2017 schlugen daher wesentlich unter anderem auch Unterhaltsmaßnahmen an der Fassade mit zirka 70 000 Euro zu Buche", so der Bürgermeister.

Ein Förderprogramm zur Sanierung der öffentlichen Bäder begrüßt Frühbeißer. "Es ist dringend erforderlich und entspricht unseren Forderungen im Bayerischen Gemeindetag." Die Bayerische Verfassung weise den Gemeinden den Betrieb öffentlicher Bäder als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises zu. Und die Notwendigkeit des Schwimmunterrichts für alle Kinder stehe allgemein nicht in Zweifel.

"Wichtig ist es meines Erachtens jedoch, vorrangig den Betrieb der Bäder und den kostenintensiven Unterhalt durch die Gemeinden zu unterstützen und nicht nur eine Generalsanierung. In der Regel ist es nämlich so, dass viele Gemeinden nur schwer den laufenden Unterhalt sicherstellen können; dann wird zwangsweise auf Kosten der Substanz gespart und das Objekt bis zur nächsten Generalsanierung ,abgewirtschaftet‘."

Und er fügt hinzu: "Viel sinnvoller und vor allem auch wirtschaftlicher wäre es meines Erachtens, hier den Kommunen schon im Betrieb und laufenden Unterhalt die notwendige Unterstützung zu gewähren."

Für den Pottensteiner Bürgermeister ist es wichtig, zu unterscheiden zwischen Bädern "normaler" Größenordnung und den großen Freizeitbädern, die am Bäder-Markt wirtschaftlich ganz anders agieren könnten.

Frühbeißer: "Insbesondere für die Standorte, wo regelmäßig Schulschwimmen stattfindet oder Schulklassen sich beispielsweise in Schullandheimen aufhalten, muss der Schwimmunterricht unabhängig von der Finanzkraft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden können. Wie alle anderen Schul-Standorte bräuchte auch Pottenstein diese Unterstützung des Freistaates Bayern."

HANS-JOCHEN SCHAUER