Bagger macht Gebäude in Betzenstein Erdboden gleich

BETZENSTEIN - Die Abrissarbeiten an den Nebengebäuden des ehemaligen Brauereigasthofs Wagner in Betzenstein sind in vollem Gange. Ein Teil der maroden Gebäude sind bereits dem Erdboden gleichgemacht.

Die Abrissarbeiten an den Nebengebäuden des ehemaligen Brauereigasthofs Wagner in Betzenstein sind in vollem Gange. © Klaus Trenz



Die mit den Arbeiten beauftragte Abrissfirma muss den Schutt trennen. Holz, Metall, elektrische Leitungen oder alte Elektrogeräte türmen sich an der Straße zum Schmidberg zur gesonderten Entsorgung. Wenn die Nebengebäude des Brauereigasthofs abgerissen sind, ist die Brandruine des ehemaligen Lokals „Zeiserla“ dran.

Dort muss ein Teil des Schutts speziell entsorgt werden, weil sich an ihm Schadstoffe, die durch den Brand entstanden sind, angehaftet haben. Beim alten Brauhaus muss die Firma vorsichtig zu Werke gehen, damit die direkt anschließende denkmalgeschützte Stadtmauer keinen Schaden nimmt. Die Gesamtkosten für den Abbruch werden auf rund 350.000 Euro geschätzt.

Das Amt für ländliche Entwicklung beteiligt sich an den Kosten mit einem Zuschuss von 60 Prozent; auch weil sich das Areal im Verfahrensgebiet der Dorferneuerung befindet. Die Stadt hat das Gelände bereits an einen privaten Investor verkauft, der sich zur Wiederbebauung verpflichtet hat. Der unter Denkmalschutz stehende Brauereigasthof selbst soll saniert werden. Im Anschluss an die Abrissarbeiten erfolgt die Sanierungsplanung für die Schmidbergstraße im Rahmen der Dorferneuerung.