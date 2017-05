Bahnhof Pegnitz steht jetzt wieder zum Verkauf

PEGNITZ - Der Bahnhof steht wieder zum Verkauf und die Stadt hat nach wie vor Interesse. Das geht aus dem aktuellen Haushalt der Kommune hervor, den der Stadtrat am Donnerstag ausführlich vorberaten hat.

Seit Jahren schon will die Stadt den Bahnhof kaufen. Bisher sind die Verhandlungen aber stets im Sand verlaufen. Bei der Haushaltsberatung am Donnerstag wurde bekannt, dass die Immobilie jetzt zum Verkauf steht. © Archiv/Münch



Eine gute Million sieht der Ansatz von Kämmerer Wolfgang Hempfling für den Erwerb der Immobilie vor. An Fördermitteln seien gut 600.000 Euro zu erwarten. Seit langem schon verhandelt die Stadt mit der Bahn wegen des Kaufs. Bisher verliefen diese Verhandlungen aber ohne Ergebnis.

Und auch der Architektenwettbewerb für das Umfeld des Bahnhofes im Zuge der Entwicklung des Einkaufszentrums Pegnitz-Nord soll in Kürze anlaufen. In Verbindung mit dem aktuellen Haushalt geht der Kämmerer davon aus, dass dies noch im Mai sein könnte, wenn die Bedingungen für die Auslobung des Ideen- und Realisierungswettbewerbs festgelegt sind.

Der Förderbescheid der Regierung von Oberfranken ist laut Kämmerer Hempfling inzwischen im Rathaus eingegangen. Die 125.000 Euro, die der Wettbewerb kosten wird, sind schon in den vergangenen beiden Jahren in die jeweiligen Etatpläne der Stadt eingestellt worden. Über die Städtebausanierung wird die Maßnahme mit 75.000 Euro gefördert.

Millionenprojekt Bauhof

Eine dicke Hausnummer wird in naher Zukunft — zumindest finanziell gesehen — die Entwicklung des Städtischen Bauhofes. Nach ersten groben Schätzungen, das erläuterte Kämmerer Hempfling in seiner Haushaltsvorlage dem Stadtrat, würden sowohl für eine Generalsanierung mit teilweisem Neubau im Bestand als auch für einen Neubau im Gewerbegebiet rund drei Millionen Euro zu veranschlagen sein. Diese Summe ist vorerst in die Finanzplanung des aktuellen Haushalts aufgenommen.

Für die energetische Sanierung des Alten Rathauses — wir berichteten mehrfach — ist inzwischen der Zuwendungsantrag gestellt. Auf 1,3 Millionen Euro ist die Investitionsmaßnahme geschätzt, gefördert über das Kommunale Investitionsprogramm. Rund 600.000 Euro plant der Kämmerer für dieses Jahr im Haushalt ein. Auf der Habenseite geht er von 540.000 Euro an Fördergeldern aus. Der Rest der Summe soll auf die nächsten beiden Jahre verteilt werden.

Für die Feuerwehr soll — nachdem die Maßnahme zurückgestellt worden war — in diesem Jahr ein weiteres Wechselladersystem angeschafft werden. Gut 180.000 Euro sind dafür aktuell eingeplant, bei einer Förderung von knapp 150.000 Euro. Für Ersatzbeschaffungen im Feuerwehrwesen allgemein, insbesondere für Großfahrzeuge, werden weitere 450.000 Euro in die Finanzplanung aufgenommen. Der Kämmerer geht davon aus, dass bis zur Anschaffung des Fahrzeugs auch der Feuerwehrbedarfsplan den Stadträte vorliegen müsste.

Geld für Kitas

Im Stadtgebiet stehen außerdem in den nächsten Jahren Investitionen in verschiedene Kindertagesstätten an. Das ist zum einen die Generalsanierung des Buchauer Kindergartens und zum anderen die Schaffung von weiteren Kapazitäten im Troschenreuther Kindergarten sowie die quantitative und qualitative Verbesserung der Kinderkrippen Spatzennest und Schäfchengruppe. Für Planungen und Anfinanzierungen wurden laut Hempfling im aktuellen Haushaltsentwurf Investitionen in Höhe von 600.000 Euro eingestellt. Durch das neue Förderprogramm zum Ausbau und Erhalt von Kinderbetreuungsplätzen kann eine Förderung in Höhe von 70 Prozent, in bestimmten Fällen sogar 90 Prozent, in Frage kommen.

Noch in der Vorentwurfsplanung stecken im Moment der Skatepark und die Dirt-Bike-Anlage. Dazu ist eine Fachfirma beauftragt worden. Das Projekt ist im Hinblick auf mögliche Förderungen im Zusammenhang mit der Anbindung über den Geh- und Radweg Hainbronn-Realschule an den Geh- und Radweg Pegnitz-Auerbach zu sehen. "Nachdem im letzten Haushalt ausreichend Mittel für einen Skate-Park vorgesehen waren, ist ein Neuansatz 2017 derzeit nicht erforderlich", macht Kämmerer Hempfling in seinem Vorbericht deutlich.

Mit rund 300.000 Euro wird die Stadt bei der Sanierung der Bundes-straße 2 dabei sein, 65.000 Euro erwartet sich der Kämmerer vom Straßenbauamt zurück. In der dreijährigen Finanzplanung werden nochmals 450.000 Euro angestellt.

Buchau in Ausschreibung

Im Verfahren zur Dorferneuerung Buchau seien laut Hempfling die Planungen für die Bereiche Hofgasse, Talweg und den Bereich um das Feuerwehrhaus fertiggestellt. Bis Mitte 2017 sollen laut Kämmerer die Ausschreibungen draußen sein. Nach ersten Schätzungen werden die Baumaßnahmen 1,25 Millionen Euro kosten. Bleibt es bei einer 60-prozentigen Förderung, kommt auf die Stadt voraussichtlich ein Anteil in Höhe von 500.000 Euro zu.

Loch aus 2015

Mit 182.000 Euro steht inzwischen laut Kämmerer Hempfling die Investitionspauschale fest, mit der der Freistaat die städtischen Finanzen aufpäppelt. Bei der Ermittlung des Zuschusses waren die Umlagekraft der Stadt im Jahr 2016 und die Einwohnerzahl die Grundlage. Außerdem ist mit dem aktuellen Haushalt noch ein Loch aus dem Jahr 2015 zu stopfen. Rund 540.000 Euro sind dafür zu berappen. Außerdem ist laut Kämmerei in diesem Jahr eine Kreditaufnahme in Höhe von gut 1,5 Millionen Euro nötig.

In der Summe liegt das Volumen des Vermögenshaushaltes im Entwurf mit 7,2 Millionen Euro rund 600.000 Euro unter dem Ansatz des vergangenen Jahres. Der Verwaltungshaushalt erhöhe sich in der Summe gegenüber dem Vorjahr um rund zwei Millionen Euro auf rund 22,7 Millionen Euro. Das macht schlussendlich einen Gesamthaushalt von fast 30 Millionen Euro aus.

