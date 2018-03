Bald Selbsthilfegruppe für Müllsortierer ?

Verwertungsquote für Abfall aus der gelben Tonne muss deutlich erhöht werden - vor 1 Stunde

PEGNITZ/REHAU - Was war das um die Jahreswende für eine Aufregung um die neue gelbe Wertstofftonne. Viele konnten es kaum erwarten, bis sie endlich ausgeliefert wurde, einige hatten sie Wochen vor dem Leerungstermin schon voll, anderen war sie zu klein und nicht wenige lehnten sie aus Platzgründen rundweg ab. Inzwischen hat sich die Aufregung längst gelegt.

Riesige Abfallberge warten in der Anlage der Firma Böhme nahe Rehau auf die Sortierung. © Reinl



Ein Gerücht allerdings hält sich hartnäckig: "Das Sortieren hat doch keinen Wert, weil sowieso alles verbrannt wird." Ganz abgesehen davon, dass es keinerlei Sinn machen würde, viel Geld für die separate Sammlung auszugeben, wenn danach alles in Rauch aufgeht, können sich interessierte Bürger ganz in der Nähe selbst ein Bild davon machen, wie aufwändig der Abfall in riesigen Anlagen auseinanderdividiert wird, um daraus Wertstoffe für neue Produkte zu gewinnen.

Wir vom "Räuberstübl"-Stammtisch haben das gemacht und haben gestaunt: 56 Prozent der Leichtverpackungen aus der gelben Tonne werden aktuell schon in der auch für den Landkreis Bayreuth zuständigen Sortieranlage nahe Rehau zur stofflichen Wiederverwertung ausgefiltert, und es müssen bald deutlich mehr sein, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Ganz einfache Tipps

Firmenchef Stefan Böhme hat dabei ganz einfache Tipps, die helfen können, die Quote noch weiter nach oben zu treiben: Verschiedene Materialien sollten voneinander getrennt werden, also Aludeckel von Joghurtbechern abziehen; die Plastikkappen auf Tetrapacks drauflassen, weil sie solo zu klein sind für die Sortiermaschine.

Außerdem rät er dazu, die Deckel von Deodorants abmachen; Papierbanderolen nach Möglichkeit von Dosen lösen; keine Materialien in Plastikbeuteln sammeln, sondern alles einzeln in die Tonne werfen; und Alufolie nicht zerknüllen, sondern flach falten. Dafür müssen die Behältnisse nicht ausgespült und Becher aus dem gleichen Material dürfen auch ineinander gesteckt werden, so Böhme.

Gar nicht in die Tonne gehören Verpackungsnetze, Agrarfolien, Absperrbänder sowie Video- oder Audiocassetten. Der Grund: Weil sich die langen Bänder um die Sortierwalzen legen, stoppen sie die Maschinen unweigerlich.

Hinweise auf Steuerbetrug

Der Erlös aus den Wertstoffen hilft, das Duale System überhaupt finanzieren zu können. Das Wertvollste aber, was im Verpackungsmüll zu finden ist, sind erstaunlicherweise Zigarettenschachteln. Und das nicht etwa wegen ihrer Folie oder Pappe, sondern weil sich die Marktforscher drauf stürzen.

Sie ermitteln daraus Verbreitungsgebiete von Marken und registrieren auch, was aus Tschechien unversteuert hereinströmt. Die Höhe der daraus errechneten Steuerhinterziehung wirkt sich sogar auf die EU-Transferleistungen aus.

Kinder als Multiplikatoren

Sie glauben das nicht? Dann fahren Sie nach Rehau und überzeugen Sie sich selbst davon. Stefan Böhme lädt Gruppen und Vereine herzlich dazu ein: Am liebsten wäre es ihm, wenn jede Woche eine Schulklasse zu Besuch käme, weil Kinder die besten Multiplikatoren seien, ganz nach dem Motto "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr."

Vom Erfolg ist er überzeugt: "So wie ich die Deutschen kenne, wird es bald Selbsthilfegruppen für Wertstoff-Sortierer geben."

rr/tk