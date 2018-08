Balkon-Brand in Seniorenheim: Vier Personen verletzt

Großeinsatz in Kulmbach - Polizisten erlitten Rauchgasvergiftungen - vor 43 Minuten

KULMBACH - Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Kulmbach sind in der Nacht zum Sonntag eine Frau und drei Polizisten verletzt worden. Sie erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt.

Bilderstrecke zum Thema Nächtlicher Großeinsatz: Balkone in Seniorenheim standen in Flammen Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte in der Nacht zum Sonntag zu einem Seniorenheim in Kulmbach. Dort waren zwei Balkone in Brand geraten, im Inneren des Gebäudes verbreitete sich giftiger Rauch. Die Bewohner mussten deshalb evakuliert werden. Drei Polizisten und eine Frau erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.



Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Heimbewohner in Sicherheit gebracht, nachdem zwei Balkone in Brand geraten waren. Im Inneren des Gebäudes verbreitete sich giftiger Rauch. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie es zu dem Feuer kam, konnten die Brandermittler zunächst nicht sagen.

