Ballermannparty eskaliert in Auerbach

Betrunkene lagen am Boden, ein Auerbacher schlug einen Neuhauser - vor 45 Minuten

AUERBACH - Am Sonntag, gegen 3 Uhr, ging in einer Gaststätte in der Straße Unterer Markt eine Party über die Bühne. Viele der Gäste waren stark alkoholisiert. Zudem lagen Personen betrunken am Boden. Dann wurde auch noch jemand gewalttätig.

Ein 31-jähriger Auerbacher schlug einem 21-jährigen Neuhauser im Gerangel auf der Tanzfläche ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde.

Ein 31-jähriger, bis dato unbeteiligter Auerbacher, störte die Anzeigenaufnahme der Polizei so sehr, dass gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da er diesem nicht nachkam, musste er mit Gewalt aus dem Anwesen geschoben werden. Dabei beleidigte er einen eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen die beteiligten Personen wurde Strafanzeige erstattet. Auch gegen den für die Veranstaltung verantwortlichen Gastwirt wird wegen der nicht angezeigten Veranstaltung ermittelt.

