"Barbie-Fehlpressung" scherzt über sich und andere

AUERBACH - Zum zweiten Mal schon konnte der Förderverein Maffeispiele die preisgekrönte Kabarettkanone Lizzy Aumeier für einen Auftritt gewinnen. Dieses Mal gastierte sie mit ihrem Programm "Ja, ich will!" in der Kulturhalle des Auerbacher Maffei-Museums.

Mit Liebesliedern, Gstanzln und Medleys aus „Lieblingsrock- und -filmmusik“ war der Abend mit Geigerin Svetlana Klimova (links) und Kontrabassistin Lizzy Aumeier auch musikalisch ein Genuss. © Bernhard Niemczyk



In dem geschichtsträchtigen Ambiente der ehemaligen Kompressorhalle ging es zur aktiven Bergbauzeit wohl ebenso derb zu wie nun mit Lizzy Aumeier auf der Bühne. Im Hochzeitskleid begrüßte die "Barbie-Fehlpressung", wie sich die Kabarettistin selbst nannte, gemeinsam mit ihrer Begleiterin an Klavier und Violine, Svetlana Klimova, das Publikum. Die meist weiblichen "Bestager" zwischen 40 und 60 Jahren, begleitet von einer Handvoll humorvoller Männer, strömten bereits eine knappe Stunde vor Beginn in die stimmungsvoll beleuchtete, gut temperierte Halle.

Und Lizzy enttäuschte ihr Publikum nicht. Gleich zu Beginn scannte sie die vorderen Reihen und machte im Handumdrehen ihre "Opfer" aus. Da saß Heinrich, Zahnarzt aus Michelfeld, der bereits im vergangenen Sommer als Publikums-Co brilliert hatte, und den Aumeier gleich mit Nachdruck auf die Bühne holte. Nicht ohne vorher darüber zu sinnieren, ob man nicht im Rahmen der Rückrufaktion für Autos auch eine Rückrufaktion für Ehemänner starten könne.

Doch Aumeier findet einen Platz für die Männer. Und flirtet mit ihnen. So wie mit dem Textilverkäufer Edgar in der ersten Reihe, von dem sie wissen will, wie er ihr Kleid findet. Nach einer für die Diva unbefriedigenden Antwort kontert sie drohend: "Pass auf, ich kann auch runterkommen und mich auf Dich drauf setzen." Ihre runden Formen gepaart mit der "groß’n Goschn" machen sie unschlagbar, und dafür liebt ihr Publikum sie.

Respektlos und immer mit dem Finger in der Wunde bohrend zieht die scharfzüngige Kabarettistin über alles her, was dumm, gemein und menschenverachtend daherkommt. Sie erfindet wenig, schaut eher genau hin. Deckt Widersprüche, Widersinnigkeiten und Widerlichkeiten auf. Zieht ihre — oft derben — Schlüsse. Sagt’s, wie’s ist. Und spricht aus, was viele denken. Ob bei Erdogan, Orban, Trump und Seehofer.

Angesichts des bevorstehenden Wahltermins ist ihr Abend hochpolitisch, immer wieder karikiert sie die undemokratischen Abgründe von Politik und Alltag. Etwa die Ballermann-Touristen, "die eimerweiße Alkohol saufen, danach den Strand vollkotzen – und dann heimfahren und AfD wählen, weil sich die Ausländer nicht benehmen können." Aumeier sinniert, wie es sich wohl anfühlen mag, wenn man als Ausländer seine erste Pflicht erfüllt, Deutsch lernt – und dann nach Fürth kommt. Überhaupt die Mittelfranken – ihre speziellen Freunde mit ihrer speziellen Willkommenskultur. "Herzlich willkommen heißt in Nürnberg: Hier können’s fei net park’n". Die Kompressorhalle bebt vor Lachen.

Auch Alltag gibt’s satt. Schönheitswahn und Sporteifer von "Frauen, die sich ab 50 mit Joggen und Smoothies aufs Sterben vorbereiten" und Spargel, den Aumeier lieber als Öko-Dildo verstanden wissen will. Männer, egal ob Russen, Preußen, Muslime oder Italiener, die’s "ach so schwer" haben, widmet sie ein Gstanzl. Es ist ein endloser, scharfzüngiger Einfallsreichtum, mit dem die Entertainerin kurzweilig und auf den Punkt brilliert.

Gab sich auch als Tina Turner auf der Maffei-Bühne: Lizzy Aumeier. © Bernhard Niemczyk



Damit das Publikum eine Chance zum Durchatmen bekommt, legen sich Aumeier und Klimova, die als Russin ihr Fett abkriegt, musikalisch genauso ins Zeug. Mit Liebesliedern, Gstanzln und Medleys aus "Lieblingsrock-" und "-filmmusik" ist der Abend auch musikalisch ein Genuss. Die studierte Musikerin und die virtuose Geigerin/Pianistin unterhalten aufs Beste und lösen bei ihrem Publikum mitunter Lachsalven aus, etwa wenn auf die Titelmelodie vom "Weißen Hai" die von "Flipper" folgt.

Nach einer grandios-komischen Shakira-Parodie, "dem kolumbianischen Kampfflitscherl", und einer Tina Turner-Einlage, in der Lizzy noch mal ihre künstlerische Größe zeigt, endet sie mit dem Aufruf "Geht wählen!" und erntet nochmal stürmischen Applaus.

