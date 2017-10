Bargeld und Schmuck im Raum Bayreuth erbeutet

Unbekannte stiegen in Häuser in Oberkonnersreuth und Neudrossenfeld ein - Mehrere Tausend Euro in Kassette - vor 3 Stunden

BAYREUTH/NEUDROSSENFELD - Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Unbekannte am Sonntag bei zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Gemeindegebiet Neudrossenfeld und im Bayreuther Ortsteil Oberkonnersreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 12 bis gegen 20.45 Uhr drangen die Täter am Sonntag gewaltsam über ein Fenster an der rückwärtigen Gebäudeseite in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße „Am Sonnenhang“ in Neudrossenfeld ein. Sie durchwühlten die Räume und fanden eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro. Mit ihrer Beute verließen sie das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die gleiche Vorgehensweise legten Einbrecher auch in Bayreuth an den Tag. In der Zeit von 19.15 bis 21 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Böttgerweg in Oberkonnersreuth über die Terrassentür ein. Die Täter durchstöberten alle Räumlichkeiten, fanden schließlich Schmuckstücke im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages und entkamen damit unerkannt.

Bei beiden Fällen hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt gegen die Unbekannten und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, denen am Sonntagnachmittag, beziehungsweise -abend in Neudrossenfeld und in Oberkonnersreuth verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

