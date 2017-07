Barrierefreie Schule kommt voran

PLECH - Der Marktgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung unter anderem die Elektroarbeiten vergeben, die im Zuge des barrierefreien Umbaus der Schule für Aufzug und WC-Anlagen notwendig sind.

Plech treibt den Umbau der Schule zu einem barrierefreien Gebäude voran. In der jüngsten Sitzung wurden deshalb weitere Aufträge an lokale Firmen vergeben. © Foto: Archiv/Kerstin Goetzke



Ein Anbieter aus Sulzbach-Rosenberg lag mit seiner Kalkulation von knapp 16.000 Euro vor drei anderen Firmen und erhielt den Zuschlag. Für die Schreinerarbeiten – es sollen auch Türen und Fenster ausgetauscht werden – bekam eine Schreinerei aus Betzenstein den Auftrag. Für sechs Innentüren und zwölf Fenster werden gut 22.000 Euro fällig. Diese Entscheidung fiel im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Hundesteuer: Seit 2011 wurde die Hundesteuer in Plech nicht mehr erhöht. Der Marktgemeinderat beschloss nun, auf Anregung des Rechnungsprüfungsausschusses sie von 30 auf 40 Euro im Jahr anzuheben. Während die Mehrheit des Gremiums die Erhöhung für moderat hielt, befürwortete Hans Herzog (CSU/Grüne) lediglich eine Erhöhung um fünf Euro. Immerhin bedeute eine Heraufsetzung um zehn Euro eine Erhöhung von 33 Prozent, rechnete Herzog vor. Die Finanzsituation des Marktes verbessere sich damit auch nicht wirklich, werden sich die Einnahmen doch lediglich um 1000 Euro von jetzt rund 3500 auf dann etwa 4500 Euro erhöhen. Es gehe darum, die Kosten, die man mit Hunden habe, zu decken, sagte Stefan Keck (CSU/Grüne) und für Renate Pickelmann (ÜWG) bedeutet eine Erhöhung von zehn Euro im Jahr "keinen Härtefall für den Einzelnen." Erst kürzlich habe man eine Hundetoilette im Herrlesgrund installieren lassen. Die Erhöhung sei nicht dafür gedacht, die Gemeindefinanzen zu verbessern, erklärte so Bürgermeister Karlheinz Escher (ÜWG). Man liege mit 40 Euro im Vergleich zu anderen Gemeinden noch im unteren Bereich.

Bebauungsplan: Im März hat der Marktgemeinderat die vereinfachte Änderung des Bebauungsplan Beckn-Wiesn beschlossen, dass für ein Bauvorhaben ein neues Baurecht ausgewiesen werden soll. Von Bürgern kamen während der Auslegungsfrist keine Stellungnahmen dazu. Von Trägern öffentlicher Belange wird eine Anregung des Landratsamts berücksichtigt: Da wegen der Größe des Grundstücks ein ungewöhnlich großes Gebäude mit 430 Quadratmeter entstehen könnte, wurde das Baufenster auf 20 mal 12 Meter begrenzt. Zudem sollen an der Ostseite des Grundstücks zwei Bäume als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt werden.

Stromerzeugung: Wie schon die Räte der Stadt Betzenstein drei Tage zuvor, stimmte auch die der Marktgemeinde einer Zweckvereinbarung zwischen Betzenstein und Plech und der Verwaltungsgemeinschaft zu. Der Strom soll im Ablauf der Kläranlage im Pegnitztal mittels einer Turbine erzeugt werden.

Winterreifen: Zur besseren Verwendung des Holder-Traktors soll dieser mit Winterreifen und Schneeketten ausgestattet werden. Auf die Sommerreifen können wegen ihrer Größe keine Schneeketten aufgezogen werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 4500 Euro.

Ottenhof: Drei Maßnahmen werden an eine Baufirma vergeben, die den Vorplatz der Feuerwehr Ottenhof herrichten soll, an der Bushaltestelle rund 20 Quadratmeter Pflaster verlegen und einen behindertengerechten Zugang vom Parkplatz im Gewerbegebiet zur Weidenkirche herstellen soll. Die Kosten für alle drei Maßnahmen sind mit knapp 15 000 Euro veranschlagt.

Rallye: Der Motorsportclub Lauf will am 23. September wieder eine Rallye mit Wertungslauf auf den Gemeindegebieten von Neuhaus und Plech veranstalten. Die Plecher Marktgemeinderäte hatten dagegen keine Einwände, nachdem man in Vergangenheit gute Erfahrungen mit diesem Veranstalter gemacht hat.

Helfer gesucht: Heidi Gentsch (SPD) sucht, wie schon im vergangenen Jahr, noch Helfer für das Kinderfest bei der Plecher Kirchweih am 28. August nachmittags. Das Kinderfest findet wieder auf dem Platz vor der Kirche statt. Es – wie früher – auf dem Gottvaterberg zu veranstalten, sei angesichts der wenigen Helfer zu aufwendig, sagte Gentsch.

Bauanträge: Die Eheleute Hüffner können in Ottenhof ein Wohnhaus samt Garage und Gartenhaus bauen. Dem Bauantrag wurde einstimmig stattgegeben. Tamara Gerstacker darf in der Neuhauser Straße einen Garagendachstuhl abreißen und dann eine Wohnung auf der Garage bauen.

