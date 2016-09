Barrierefreiheit am Bahnhof in Pakchong

"Zipserberg"-Wirt Edwin Hildebrand: "Ganz einfache Lösung in Thailand" - vor 2 Stunden

PEGNITZ/PAKCHONG - Früher war das „Räuberstübl“ ein Nebenzimmer im Gasthaus „Weißes Ross“, heutzutage ist es multimedial weltweit eingebunden, wie erst dieser Tage wieder Botschaften aus dem fernen Thailand eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Beigefügt waren Bilder, wie dort das Problem der Barrierefreiheit am Bahnhof auf ganz einfache Art und Weise gelöst wird.

Barrierefreiheit in Pakchong in Thailand. © Foto: Edwin Hildebrand



Barrierefreiheit in Pakchong in Thailand. Foto: Foto: Edwin Hildebrand



Seit Jahrzehnten wird die Stadt Pegnitz mit ihrer Forderung nach einem barrierefreien Zugang zum Gleis 2 am Bahnhof von der Deutschen Bahn systematisch hingehalten. Das hat zur Folge, dass Schwerbehinderte ohne fremde Hilfe für Fahrten nach Nürnberg unter Umständen einen Umweg über Bayreuth in Kauf nehmen müssen, weil nur dort entsprechende Hilfsvorrichtungen an den Bahnsteigen vorgehalten werden.

Wie solche Probleme am anderen Ende der Welt ganz einfach gelöst werden, berichtet uns Edwin Hildebrand, der Wirt des Gasthauses „Zipser Berg“ in Pegnitz, der derzeit zusammen mit seiner Frau Ding auf Urlaub in deren Heimatland Thailand weilt: „Hier in der Provinzstadt Pakchong, die wie Pegnitz ebenfalls als nicht besonders reich gilt, wurde dies mit einer tragbaren und mit Rollen versehenen Verbindung gelöst, die im Bedarfsfall ganz einfach über die Gleise gelegt wird. Warum ist Ähnliches nicht bei uns in Pegnitz möglich?“

Wir hören die Einwände der zuständigen Stellen: „Das geht vielleicht an einem Provinz-Bahnhof in Nordost-Thailand, aber doch nicht an einem viel befahrenen Flügelbahnhof wie in Pegnitz.“ Ihnen sei gesagt, dass Pakchong an der Nord-Ost-Linie liegt, wo die Züge vom Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lampong kommen und über Khorat bis nach Nong Khai am Mekong-Fluss an der laotische Grenze weiterfahren. Die Bahn ist zwar ziemlich langsam unterwegs, aber es gibt auch den „Express“-Zug, der nicht überall hält.

Dass schienengleiche Übergänge auch in Deutschland nicht völlig unmöglich sind, bewies bis vor einigen Jahren das Beispiel Neuhaus/Pegnitz, bevor der Bahnhof dort vorbildlich umgebaut worden ist. Uns ist die Holzpassage über die Gleise noch in bester Erinnerung, haben wir sie doch vermutlich verbotenerweise als Letzte noch benutzt, als die Unterführung schon fertig war. Vermeintlich unbeobachtet wählten wir die schon gesperrte Abkürzung. Der Rüffel per Lautsprecher aus der Tiefe der Nacht ließ nicht lang auf sich warten: „Wir weisen darauf hin, dass das Überqueren der Gleise verboten ist. Das gilt auch für die Herren aus Pegnitz.“

ISI REINL