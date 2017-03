Bau der Pegnitzer Rettungswache hat begonnen

Neues Rot-Kreuz-Haus am Diana-Felsen soll im Sommer dieses Jahres stehen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Bauarbeiten für das Rot-Kreuz-Haus am Dianafelsen haben im Dezember begonnen. "Der Baugrund ist gerichtet und erste Anschlussarbeiten wurden bereits ausgeführt. Den Abschluss der Bauarbeiten erwarten wir im Sommer 2017", erklärte BRK-Kreisvorsitzender und Altlandrat Dr. Klaus-Günter Dietel beim Jahrespressegespräch des BRK-Kreisverbands Bayreuth.

Die Baustelle am Dianafelsen: Die Arbeiten für die BRK-Rettungswache haben bereits begonnen. Im Sommer sollen sie abgeschlossen werden. Die Kosten betragen 1,7 Millionen Euro. © Foto: Ralf Münch



Die Baustelle am Dianafelsen: Die Arbeiten für die BRK-Rettungswache haben bereits begonnen. Im Sommer sollen sie abgeschlossen werden. Die Kosten betragen 1,7 Millionen Euro. Foto: Foto: Ralf Münch



Seinen Dank richtet er an die Stadt Pegnitz, die sich bei Bau und Planung des neuen Rot-Kreuz-Hauses besonders engagiert hat und den BRK-Kreisverband sehr gut unterstützt habe. Die Rettungswache ist seit 1955, gemeinsam mit der BRK-Bereitschaft Pegnitz, in einem landkreiseigenen Gebäude an der Pegnitzer Beethovenstraße untergebracht.

Sanierung reicht nicht aus

Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Die letzten Sanierungen des Sandsteingebäudes liegen bereits 27 Jahre zurück. Die Kosten für eine erneute Sanierung würden rund 500 000 Euro betragen. Eine Sanierung des alten Gebäudes ist jedoch nicht ausreichend, um den Anforderungen einer Rettungswache moderner Standards zu genügen. Das alte Gebäude ist hierzu zu klein und weist nicht die für eine moderne Rettungswache benötigte Fläche und erforderlichen Räume auf. Zudem können die ehrenamtlichen Gliederungen nicht im erforderlichen Maße untergebracht werden.

Die Baukosten der neuen Rettungswache belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für Erschließung und Grundstücksbeschaffung. Dafür hat die Stadt Pegnitz einen Zuschuss genehmigt. Von den gesamten Baukosten werden für den Anteil des Rettungsdienstes 945 000 Euro und für den Anteil des BRKs 786 000 Euro veranschlagt. Der Landkreis Bayreuth hat die Bezuschussung des rettungsdienstlichen Anteils in Höhe von 188 228 Euro (20 Prozent) in Aussicht gestellt.

Entscheidende Vorteile

Der Standort des neuen BRK-Hauses am Dianafelsen bietet für die Arbeit des Roten Kreuzes entscheidende Vorteile. Durch die räumliche Nähe zu THW und Feuerwehr kann die Zusammenarbeit der drei Hilfsorganisationen weiter verstärkt werden.

Im Ranking der Kreisverbände des Bayerischen Roten Kreuzes gehört der BRK-Kreisverband Bayreuth mit seinem Leistungsspektrum zu den sechs stärksten Kreisverbänden in Bayern", so Dietel. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seien das Rückgrat und eine der wichtigsten Stützen bei der Erfüllung der Aufgaben des BRK-Kreisverbandes Bayreuth.

Ohne die tatkräftige Unterstützung der 2377 engagierten ehrenamtlichen Helfer (es sind 4,04 Prozent weniger als im Vorjahr) wäre vieles nicht möglich gewesen, so Dietel. Neben diesen aktiven Helfern gebe es 9184 Fördermitglieder – 4,72 Prozent weniger als im Vorjahr.

Besonders erwähnte Dietel die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die die Arbeit im Kleidernetzwerk und bei der Durchführung von Blutspendeterminen unterstützen. Im vergangenen Jahr mussten die ehrenamtlichen Mitglieder zusätzlich für die Absicherung des Geländes der Landesgartenschau sorgen.

Insgesamt leisteten hierfür die ehrenamtlichen Mitglieder der BRK-Bereitschaften 1886 Einsatzstunden, die BRK-Wasserwacht 360 Stunden und die Bergwacht 176 Stunden.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer erbrachten zusammen 213 171 ehrenamtliche Dienststunden. Dies ist ein leichtes Plus von 0,6 Prozent zum Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr sei 2016 die Zahl der hauptamtlich Beschäftigten um 16 Mitarbeiter angewachsen, informierte Dietel. Der Kreisverband betreibt drei Seniorenhäuser, ein Kinderhaus und drei Berufsfachschulen mit Kompetenzzentren.

Die 566 hauptamtlichen Mitarbeiter des BRK-Kreisverbands leisteten 2016 ihren Dienst in sieben Abteilungen unter anderen in den Geschäftsbereichen des Rettungsdienstes, der Notfallrettung, der stationären und ambulanten Altenpflege, der Kinder- und Jugendarbeit, dem Katastrophenschutz und der Ausbildung von Fachkräften in den Berufsfachschulen.

nn

Mail an die Redaktion