Bauchtanz und Wok-Express bei der VHS

Neues und Altbewährtes im Sommerprogramm — Senioren erhalten Tipps - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Jetzt ist es da, das Frühjahr-Sommer-Programm der Volkshochschule (VHS). Es ist wieder ein sehr vielseitiges Programm mit zahlreichen bewährten Kursen und Veranstaltungen, aber auch etlichen Neuheiten.

Das VHS-Programm ist vielseitig: So führt die Teilnehmer zum Beispiel eine Exkursion in den Veldensteiner Forst. © Foto: Archiv/Ralf Münch



Die Vortragsreihe startet mit zwei Diavorträgen über Afrika – Peter Spätling referiert über „Spuren deutscher Geschichte in Namibia“, Matthias Mesletzky über seine Reise mit dem Landcruiser von Berlin nach Kapstadt. Anschließen wird sich ein Vortrag über ein hochaktuelles Thema: „Digitalisierung – die 4. Industrielle Revolution. Wie digitale Technologien Wirtschaft, Gesellschaft und Leben verändern“. Referent Heiko Giesbert gibt anhand praktischer Beispiele und Videoausschnitte eine Übersicht über wichtige Aspekte dieses Megatrends. Rechtsanwältin Gabriele Reuther informiert im März über Patientenrechte, bevor sich Stadtheimatpfleger Helmut Strobel auf einen heimatkundlichen Streifzug macht – dieses Mal durch die Pegnitzer Rechtsgeschichte.

Eine Exkursion in den Geschichtspark Bärnau unter dem Thema „Mittelalter erleben an der Goldenen Straße“ steht Mitte Juni auf dem Programm. Eine weitere Exkursion führt die Teilnehmer zu den Naturdenkmälern im Veldensteiner Forst.

Der Schriftsteller Arwed Vogel wird die Autorenlesung mit Musik gestalten. Er wird aus seinem Buch „Wie Anna den Krieg fand“ lesen. Die kulinarischen Ideen und die Tischdekoration werden von den Schülern der Berufsfachschule für Hotelmanagement auf Basis des Romans erarbeitet. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Christine Ott (Gesang) und Waldemar Geigert (Akkordeon).

Baldige Anmeldung ist empfehlenswert – die Plätze sind begrenzt.

Pünktlich zur Eröffnung der Faust-Festspiele führt Intendant Daniel Leistner unter dem Titel „Keine Angst vor Klassikern!“ in den Stoff von Goethes Faust I ein. Er wird die Inszenierung vorstellen und Fragen beantworten.

Neueinsteiger willkommen

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Neugriechisch und Russisch sind die Sprachen, die derzeit an der Volkshochschule angeboten werden. Mitte Februar beginnen die neuen Kurse. Die meisten sind Fortsetzungen von bereits seit Oktober laufenden Kursen; Neueinsteiger sind trotzdem sehr willkommen. Einige Kurse sind neu im Programm. So etwa die „Teatime Conversation“.

Die Anmeldung für die VHS-Musikschule ist verbindlich für die Dauer des gesamten Schuljahres. Es besteht jedoch bei Anfrage die Möglichkeit, als Quereinsteiger an allen Instrumenten mit dem Unterricht zu beginnen.

Zu einem Band-Workshop am Samstag, 18. Februar, 14 bis 16 Uhr, sind alle interessierten Musikschüler eingeladen. Gemeinsam werden Musikstücke erarbeitet. Sie werden dann bei einem Konzert am 10. Mai, um 18 Uhr, zur Aufführung kommen.

In den Informatikkursen steht für alle Microsoft-Office-Anwendungen das Officepaket 2016 und Windows 10 zur Verfügung. Dazu werden Einsteiger- und Aufbaukurse angeboten. Neu: ein Kurs rund ums Onlinebanking speziell für Senioren.

Auch die berufliche Bildung kommt nicht zu kurz. Ebenfalls neu: „Gut drauf sein, wenn’s drauf ankommt“ und „Workshop Über-Leben-Training“. Beide Seminare sind praktische Lebenshilfen, die Tipps geben sollen, Gewohnheiten oder Denkansichten zum Besseren zu verändern.

Eine Vielfalt an Kochkursen für alle Geschmacksrichtungen zeichnet den Bereich Hauswirtschaft aus. In diesem Frühjahr geht der Wok-Express auf Reisen durch Asiens Speisekammern und lässt auf ausgefallene asiatische Genüsse hoffen. Weiterhin wird der erfolgreiche Herbstkurs „Flotte Pfannen“ fortgesetzt. Das Ehepaar Wellhöfer setzt in seinem Kochkurs ganz auf Käse und Wein.

Zum Kreativbereich gibt es einen Feriennähkurs für Mädels und Jungs in den Osterferien. Die Jugendlichen können sich selbst kreativ betätigen und das nähen, was sie möchten: Kleidungsstücke, Kissenbezüge, Taschen.

TaiChi und „Fatburner“

Im Fachbereich Gesundheit setzt die VHS nicht nur auf bewährte Kurse. Trendkurse: „QiGong, TaiChi und Shiatsu Sommerkurs“, „Yoga für Mama & Babys“ und „Wohlfühlen-Loslassen-Entspannen-Bewegen“ – unter Rubrik Bewegung/Gymnastik/Fitness „Aqua Bodystyling für Sie und Ihn“ und „Bikini Fatburner Workout am Morgen“.

Auch im Bereich Tanz gibt es neue Kurse wie „Bauchtanz für junge Menschen, Senioren, Übergewichtige und Schwangere“. Neue Kurse im Bereich Kosmetik und Pflege sind ein zweiteiliger Schminkkurs für Frauen in den besten Jahren und ein Kurs für verführerische „Smokey Eyes“.

Im Fachbereich Junge VHS geben neue Angebote die Chance zur Bewegung mit Kindern, etwa im neuen Kinderkurs „Ein kleiner Turnzwerg entdeckt die Welt!“ für Kinder von 1,5 bis 2,5 Jahren. Neu konzipiert wurde der Kurs „Yoga für Jugendliche“, um den Schulstress etwas gelassener zu meistern.

Das VHS-Programm liegt im Bürgerzentrum, Rathäusern, in Arztpraxen, Läden und Firmen aus.

