Bauer wollte helfen und stürzte kopfüber in die Püttlach

Besichtigungstour eines Waldbesitzers ist nahe Pottenstein "dumm gelaufen" - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Dumm gelaufen: Das beschreibt das Geschehen, das sich am Mittwochabend im Püttlachtal nahe Pottenstein zutrug, wohl am besten. Als ein Waldbesitzer mit seinem A-Klasse-Mercedes in unwegsamem Gelände stecken blieb, wollte ein Bauer helfen. Doch er stürzte mit seinem Traktor zehn Meter tief eine Böschung hinab und landete kopfüber in der Püttlach. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.

Als er einem Waldbesitzer, der mit seinem A-Klasse-Mercedes in unwegsamem Gelände steckengeblieben war, helfen wollte, stürzte ein Bauer mit seinem Traktor kopfüber in die Püttlach. © News5/Merzbach



Am frühen Abend befuhr ein 68-Jähriger mit seiner A-Klasse das Obere Püttlachtal. Eigentlich ist die kleine Straße eine Sackgasse am Ortsrand von Pottenstein. Obwohl die geteerte Straße plötzlich zu einem an manchen Stellen gerade mal rund einen Meter breiten Waldpfad wurde, ließ sich der Rentner nicht beirren und fuhr immer tiefer in den Wald hinein. Sein Ziel: Ein Holzstapel im Wald, den er anschauen wollte. Doch dort sollte er nie ankommen, denn der matschige Waldboden machte ihm einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Der Mann blieb mit seinem Mercedes mitten im Wald stecken.

Darauf setzte der Rentner seinen Weg zu Fuß fort und lief zu einem Bauernhof, um den Bauern um Hilfe zu bitten. Dieser rückte darauf mit seinem Traktor an, um die A-Klasse des Rentners aus dem Matsch zu ziehen. Doch auch dieses Mal sollte der Plan nicht aufgehen. Der Bauer verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Traktor. Darauf rutschte er einen rund zehn Meter langen Hang hinab, überschlug sich und kam erst kopfüber in der Püttlach zum Liegen.

Nun wusste auch der Rentner nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab. Kurze Zeit später traf die Feuerwehr im Püttlachtal ein, um den Traktor aus dem Bach zu ziehen und den festgefahrenen Mercedes zu befreien.

Zwar kam der Rentner am Mittwochabend nie bei seinem Holzstapel an, dennoch gab es am Ende des Abends eine gute Nachricht aus dem Waldtal bei Pottenstein zu vermelden: Der Bauer, der zuvor mit seinem Traktor in den Bach gestürzt war, blieb unverletzt. Allerdings wurde er trotzdem zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

