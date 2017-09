Bauern brauchen Einkommen zum Auskommen

Publikumsmagnet Landwirtschaft: Mehrere hundert Besucher beim Kreis-Erntedank - vor 26 Minuten

PEGNITZ - Der Tag der Landwirtschaft und das gleichzeitig stattfindende Kreiserntedankfest in und um die Christian-Sammet-Halle haben sich am Sonntag einmal mehr als der Publikumsmagnet erwiesen. Viele hundert Besucher waren bis zum Nachmittag gekommen, um mit den Bauern aus der Region zu feiern und sich mit regionalen Produkten zu versorgen.

Der Bayreuther Landfrauenchor unter der Leitung von Hubert Malzer präsentierte beim Tag der Landwirtschaft in Pegnitz einige neu einstudierte Lieder. Im Vordergrund ist der reichlich geschmückte Erntealtar zu sehen. © Stephan Herbert Fuchs



Der Bayreuther Landfrauenchor unter der Leitung von Hubert Malzer präsentierte beim Tag der Landwirtschaft in Pegnitz einige neu einstudierte Lieder. Im Vordergrund ist der reichlich geschmückte Erntealtar zu sehen. Foto: Stephan Herbert Fuchs



Wenn Landwirtschaft richtig präsentiert werde, dann könne man auch "nicht über die mangelnde Akzeptanz in der Gesellschaft klagen", sagte BBV-Kreisobmann Karl Lappe mit sichtlicher Zufriedenheit. "Die Verbraucher interessieren sich für uns und unsere Produkte", bekräftigte Kreisbäuerin Angelika Seyferth.

Über den großen Zuspruch freute sich auch einmal mehr der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab (SPD), der die Schirmherrschaft für die alle zwei Jahre stattfindende Großveranstaltung übernommen hatte. Dank der Arbeit der Bauern seien Nahrungsmittel stets verfügbar, noch dazu in einer so hohen Qualität, wie es sie vorher nie gegeben habe.

"Genug Regen"

In seinem Rückblick auf die Ernte sprach Karl Lappe von "mehr als genug Regen" in den zurückliegenden Monaten. Oft habe es nur sehr kurze Zeitfenster gegeben, um die Ernte einzubringen. Das Verständnis in der Bevölkerung sei für die Berufskollegen besonders wichtig.

Mit dem Wetter müssten die Bauern gleichwohl schon seit Jahren zurechtkommen. Neu allerdings seien die Herausforderungen durch die Agrarpolitik und den Handel, die den Landwirten immer mehr Auflagen beziehungsweise Probleme machten. "Wir Bauern brauchen ein Einkommen zum Auskommen", sagte Lappe.

Martin Baumgärtner, der Landesvorsitzende der Bayerischen Jungbauernschaft, erklärte in seiner Festansprache, dass in der Landwirtschaft aktuell "ein riesiger Wandel ansteht". Ein Drittel der Bauern sei inzwischen über 55 Jahre alt und würde die Höfe in den kommenden Jahren an die kommende Generation übergeben. Das sei "eine große Chance, die Betriebe neu aufzustellen", meinte Martin Baumgärtner.

Die Zahl der Höfe werde nach den Worten Baumgärtners aber weiter rückläufig sein, so dass auch der Einfluss der Bauern in der Gesellschaft zurückgehe. Umso wichtiger seien für die Landwirte Werbung um Verständnis, Aufklärung, Transparenz und Authentizität. Diese Werte müssten die Landwirte in Zukunft den Verbrauchern vermitteln.

Zahlreiche Stände

In der Christian-Sammet-Halle waren zahlreiche Marktstände aufgebaut, an denen Bauern aus der Region einen bunten Querschnitt ihrer Produkte anboten und gleichzeitig über die Produktion der jeweiligen Nahrungsmittel informierten.

Ein Erntedankbrot überreichte Kreisbäuerin Angelika Seyferth an die beiden Pfarrer Norbert Miertschischk (links) und Norbert Förster (rechtes Foto). © Stephan Herbert Fuchs



Ein Erntedankbrot überreichte Kreisbäuerin Angelika Seyferth an die beiden Pfarrer Norbert Miertschischk (links) und Norbert Förster (rechtes Foto). Foto: Stephan Herbert Fuchs



Da gab es beispielsweise Fisch vom Teichwirt, Honig vom Imker, Kräuter, Gemüse, selbstgemachte Marmeladen und Kartoffeln. Die Landfrauen des BBV bereiteten ein eigenes Knuspermüsli zu und luden zu Kostproben ein, später gab es selbstgebackene Kuchen und Torten, während die Landjugend an ihrer "Fruchtbar" die Besucher mit den verschiedensten alkoholfreien Cocktail-Variationen zum Testen lockte.

Traditionelle Handwerksberufe stellten eine Spinnerin, eine Klöpplerin und ein Drechsler vor. Sie zeigten damit, dass Landwirtschaft und Tradition untrennbar zusammengehören und seit Jahrhunderten überlieferte Bräuche im ländlichen Raum auch im Jahr 2017 noch einen hohen Stellenwert haben.

Im Außenbereich der Christian-Sammet-Halle gab es eine Maschinen-, Geräte- und Oldtimerausstellung, unter anderem mit alten und neuen Ackerschleppern — und auch die Kleintierzüchter stellten dort sich und ihre Vereinsarbeit vor.

Ökumenische Andacht

Begonnen hatte der Tag der Landwirtschaft ganz feierlich mit einer ökumenischen Andacht, die vom Bayreuther Landfrauenchor unter der Leitung von Hubert Malzer und dem Posaunenchor unter Roland Weiss musikalisch gestaltet und von den beiden Geistlichen Norbert Mierczisch und Norbert Förster zelebriert wurde. Eine Ruheoase an einem hektischen Tag.

STEPHAN HERBERT FUCHS