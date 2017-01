Bauernhof bei Kemnath brennt: Wohnhaus in Gefahr

Feuerwehren konnten in Vollbrand stehende Scheune nicht mehr retten - vor 17 Minuten

KEMNATH - Großalarm gab es am Nachmittag des Drei-König-Feiertags im Raum Kemnath, nachdem in Eisersdorf ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand geraten war. Eine in Vollbrand stehende Scheune konnten die Wehren nicht mehr retten. Größte Anstrenungen waren nötig, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern.

Die Scheune stand beim Eintreffen der Wehren schon in Vollbrand. Foto: News5/Masching



Am frühen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines landwirtschaftliches Anwesen nach Eisersdorf bei Kemnath gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Kräfte eine dunkle Rauchwolke am Horizont erkennen. Beim Eintreffen der ersten Einheiten stand eine Scheune bereits in Vollbrand.

Die Scheune stand beim Eintreffen der Wehren schon in Vollbrand. Foto: News5/Masching



Aktuell kämpfen die Wehrmänner nicht nur gegen den Brand des landwirtschaftlichen Anwesens, sondern auch gegen ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus.

Einehohe Rauchsäule ließ schon bei der Anfahrt der Wehren das Ausmaß des Brandes erkennen. Foto: News5/Masching



