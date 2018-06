Baufreigabe für Breitbandausbau in Pottenstein ist da

Breitbandausbau Pottenstein: Förderstelle in Berlin gibt ihr Okay - vor 40 Minuten

POTTENSTEIN - Am heutigen Samstag wären die Zuschlags- und Bindefristen für den Breitbandausbau in der Gemeinde Pottenstein abgelaufen. Rechtzeitig vorher – bereits am 30. Mai – ist die lang ersehnte Bau-freigabe des Fördergebers "Atene Kom" aus Berlin bei der Verwaltung eingetroffen.

Pottenstein hat die Freigabe für den Breitbandausbau bekommen. Unser Foto zeigt farbige Leerrohre, in die später die Glasfaserkabel verlegt werden. Aufgenommen wurde das Bild in Brandenburg. © Patrick Pleul/dpa



Pottenstein hat die Freigabe für den Breitbandausbau bekommen. Unser Foto zeigt farbige Leerrohre, in die später die Glasfaserkabel verlegt werden. Aufgenommen wurde das Bild in Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/dpa



In der Juni-Ausgabe des Amtsblattes teilt die Stadt Pottenstein mit, dass die Benachrichtigungen der teilnehmenden Bieter bereits erfolgt sind. "Sofern keine Einwände erfolgen und sobald dann die Bauzeitenpläne der ausführenden Firmen vorliegen, kann in Teilabschnitten jeweils im Rahmen von Bürgerversammlungen über die weiteren Abläufe informiert wer-den."

Zu den im Vergabeverfahren notwendigen Benachrichtigungen gehören laut Bürgermeister Stefan Frühbeißer jeweils die Absagen an die nicht zu berücksichtigenden Bieter. Ebenso wie die Mitteilung an die entsprechende Firma, die den Auftrag bekommen hat.

Am Montag hatten die Nordbayerischen Nachrichten an Bürgermeister Stefan Frühbeißer per Mail eine Anfrage gestellt. Die Antworten auf die Fragen erhielt die Redaktion am Freitag, vier Tage später. Die NN hatten sich erkundigt, wie nun der weitere Ablauf aussehe und wann die ersten Bürgerversammlungen geplant seinen. Frühbeißer verweist auf die Bauzeitenpläne. "Die Frage wann und wo oder wie lange jeweils die einzelnen Bauarbeiten stattfinden, ist Gegenstand eben dieser Bauzeitenpläne", schreibt der Bürgermeister.

Und weiter: "Auch die Bürgerversammlungen werden erst dann terminiert, sobald diese grundsätzlichen Angaben vorliegen." Im Amtsblatt werde die Verwaltung die Bürger über die Termine informieren.

"Immer ein Kraftakt"

"Ein Projekt dieser Größenordnung ist immer ein Kraftakt, sowohl personnell wie finanziell", schreibt der Bürgermeister. Die Finanzierung des Gesamtprojektes sei aber bereits zum Haushaltsjahr 2017 und erneut im Haushaltsplan 2018 komplett eingestellt und mit allen finanziellen Belangen bestätigt.

Die Rechtsaufsicht des Landratsamtes habe schon 2017 die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Pottenstein mit Blick auf das Projekt bejaht. Ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit sei die freie Finanzspanne. Die liegt laut Haushaltsplanung für das Jahr 2018 bei mehr als 700 000 Euro. Auch in den Folgejahren betrage diese "trotz des Mammutprojektes" je mehrere hunderttausend Euro. "Damit ist nachgewiesen, dass die Stadt Pottenstein das stemmen kann", antwortet der Rathauschef auf die entsprechende Frage der NN.

Unsere Zeitung wollte außerdem wissen, ob es realistisch ist, dass der Breitbandausbau bis 31. Dezember 2020 abgeschlossen ist. Bis dahin hat der Fördergeldgeber den Zeitraum für den Breitbandausbau verlängert. Frühbeißer dazu: "Die Stadt Pottenstein tat und tut ihr Bestes, um terminliche Vorgaben einzuhalten." Jedoch dürfte diese Frist "äußerst knapp bemessen sein". Verantwortlich hierfür seien die Rahmenbedingungen im Bauwesen. Frühbeißer erwartet allerdings "Verständnis von allen Seiten", wenn es nicht rechtzeitig mit dem Abschluss des Projektes klappt. Denn die auslastungsbedingten Engpässe in der Baubranche beträfen alle Projekte bundesweit. Einen Termin für den Spatenstich für das "Mammutprojekt" in Pottenstein gibt es noch nicht.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail