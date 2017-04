Bauhof Pegnitz nimmt Winterdienst wieder auf

Im Bereich der Polizeiinspektionen Pegnitz und Auerbach gab es Unfälle, aber keine mit verletzten Personen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Winter gibt zurzeit ein kleines Zwischenspiel, Unfälle und Einsätze des Bauhofs sind die Folge.

Nichts ging mehr auf der A 9 zwischen Pegnitz und Bayreuth. Der Neuschnee sorgte für lange Staus in beide Fahrtrichtungen, auch weil manch ein Autofahrer schon Sommerreifen aufgezogen hatte. Foto: News5/Fricke



Ottmar Kretschmer, Leiter des Pegnitzer Bauhofs, sagt am Dienstagmittag: "Wir haben heute früh um 6 Uhr den Winterdienst wieder aufgenommen." Er kann sich nicht erinnern, dass es in den vergangenen Jahren einen so heftigen Wintereinbruch gegeben hat. Um 4.30 Uhr am Dienstagmorgen seien die Straßen in Neudorf noch schwarz gewesen, um 6.30 Uhr seien dann fünf Zentimeter Neuschnee gelegen. In Trockau sei es noch schlimmer gewesen.

"Sicherstellen kann ich den Winterdienst auf jeden Fall", sagt er. Am Dienstagmorgen sei es schon ein wenig hektisch im Bauhof gewesen, denn nicht nur in der Kommune, auch auf der Bundesstraße und der Autobahn sorgte der Neuschnee für Schwierigkeiten. Bis Ende der Woche ist der Bauhof in Bereitschaft, denn bis zum Wochenende sind weiter niedrige Temperaturen und Niederschläge angekündigt.

Auf der A 9 zwischen Pegnitz und Bayreuth ging am Dienstagmorgen nichts mehr. Mehrere Zentimeter Neuschnee auf der Fahrbahn hatten den Verkehr lahm gelegt. Staus von bis zu 20 Kilometern in beide Fahrtrichtungen waren die Folge.

Im Bereich der Polizeiinspektion Auerbach, zwischen Auerbach und Edelsfeld, gab es am Dienstagmorgen zwischen 7 und 7.45 Uhr wegen des Schneetreibens vier kleinere Unfälle, "kleinere Ausrutscher", erzählt Leiter Karlheinz Escher. Entstanden ist ein Sachschaden von 3000 Euro, verletzt wurde niemand.

Im Bereich der Polizeiinspektion Pegnitz kam es bereits am Ostermontag zu einem Unfall, erzählt stellvertretender Leiter Harald Düplois. Ein Autofahrer war durch den Veldensteiner Forst Richtung Plech unterwegs, als er wegen seiner Sommerreifen von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt, der Sachschaden lag bei 2000 Euro.

Das Schneetreiben sorgte auch am Dienstag für Behinderungen. "Es gab viel Tamtam, aber die Unfälle haben sich in Grenzen gehalten", so Düplois. Dieses "Tamtam" waren zum Beispiel drei Bäume, die wegen der Schneelast auf die Fahrbahn gefallen waren. Am Morgen desselben Tages gab es bereits ab 5 Uhr "massive Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge". Schwerpunkte waren dabei Creußen, Wannberg und Pottenstein. "Da haben wir teilweise absichern müssen", so der stellvertretende Leiter der Inspektion Pegnitz.

Wegen des Schnees kam es am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr außerdem noch zu einem kleineren Unfall. Im Bereich der PI Pegnitz gab es keine Verletzten, es blieb glücklicherweise bei Sachschäden.

lui