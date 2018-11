Bauhöfe rund um Pegnitz bereiten sich auf Weihnachten vor

PEGNITZ - Spätestens bis zum ersten Advent (2. Dezember) wird der weihnachtliche Flair ins öffentliche Erscheinungsbild einziehen. Bis dahin ist die Beleuchtung und Dekoration allerorts angebracht.

Der Bauhof Pegnitz stellt den Christbaum beim Altenstädter Schloss auf. Auch die Kollegen in den anderen Städten haben gut zu tun. © Ralf Münch



In Pegnitz werden die Innenstadt mit Überspannungs-Lichterketten, der Rathausbrunnen mit einem Adventskranz, das Alte Rathaus und das Altenstädter Schloss mit einem Weihnachtsbaum und die Rathausfenster mit Lichterbögen dekoriert. Hinzu kommen in den verschiedenen Ortsteilen Weihnachtsbäume, die in in Zusammenarbeit mit den Dorfgemeinschaften geschmückt würden, wie Bürgermeister Uwe Raab auf NN-Anfrage schriftlich mitteilt. Beim Anbringen und Verkabeln der Weihnachtsbeleuchtung werde der Stadtbauhof von zwei hiesigen Firmen unterstützt.

Laut Raab lässt die Stadt etwa zehn bis 15 Bäume schmücken, die hauptsächlich aus dem Stadtwald stammen. Ein "gewisser Teil", wie der Bürgermeister schreibt, werde aber jedes Jahr von Bürgern aus deren Privatbesitz zur Verfügung gestellt. Raab: "Es ist uns ein grundsätzliches Anliegen, durch ein weihnachtlich geschmücktes Ambiente in der Innenstadt und in den Ortsteilen an unseren Traditionen festzuhalten und so einen Beitrag zu leisten, auf Weihnachten festlich einzustimmen."

PIn Auerbach wird die Girlande aus Glühbirnen am Rathaus wohl ihren letzten Einsatz haben. Wie berichtet, soll der Umzug vom Interimsrathaus Goldner Löwe ins dann fertig sanierte Rathaus im kommenden Frühjahr über die Bühne gehen. "Aber dann können wir die Girlande nicht mehr anbringen, weil wir hierfür Löcher in die Fassade bohren müssten", erklärt Bauhofleiter Matthias Regn. Sein Job und der seiner Mitarbeiter ist es, die Lichterketten vom Unteren Markt bis Pfarrstraße und Dr.-Heinrich-Stromer-Straße anzubringen.

Laut Bürgermeister Joachim Neuß benötigt die Stadt etwa 30 Bäume, um alle Liegenschaften auszustatten. Nur werde es immer schwieriger, die Tannen aufzutreiben. "Die kleineren holen wir in der Regel aus dem Stadtwald, die größeren Bäume bekommen wir von Bürgern aus deren Gärten. Nur gibt es immer weniger davon. Tannen im heimischen Garten sind wohl nicht mehr der Geschmack der Zeit", sagt Neuß.

Vergangenes Jahr habe die Stadt deshalb bei der Kläranlage eine Christbaumplantage angelegt. "Aber die Bäume sind nichts geworden", sagt Neuß. Also werde die Stadt eine neue Plantage anlegen. Wo, ist allerdings noch offen.

Auch in Neuhaus wird das Rathaus saniert, weshalb es einen Weihnachtsbaum weniger geben wird. Bislang waren es Spaziergänger gewohnt, dass sie durchs Fenster eine hell erleuchtete Tanne im Foyer sehen konnten. Doch die Sanierung machte aus dem Vorraum ein Büro, weshalb kein Platz mehr für den Baum ist. Außerdem versperrt das Gerüst noch den Platz für mögliche Deko an der Fassade. "Wir tüfteln noch, was wir machen. Vielleicht fällt das Schmücken heuer ein bisschen kleiner aus", sagt Cornelia Jasper, Angestellte des Rathauses. Unberührt davon bleibt die Tanne vor dem Rathaus, die etwa acht Meter misst und aus einem Privatgarten stammt.

Auch in Pottenstein müssen die Bürger mit weniger auskommen, was aber nicht an der Stadt liegt. In der Fischergasse und in der Nähe des Bürgerhauses werden weniger Bögen als in den Vorjahren hängen. "Sie müssen mit Haken an den Wohnhäusern angebracht werden. Das wollen manche Bürger nicht mehr", sagt Hermann Schmitt, stellvertretender Leiter des Bauhofs.

Etwa 20 Bögen aus Alu — mit grünen Girlanden umwickelt und LED-Lichtern, die in der Mitte eine Kerze formen — werden an besagten Orten und vom Rathaus bis Kohlmühle angebracht. Auch am Marktbrunnen und an zwei Gasthöfen werden Bögen befestigt.

Weihnachtsbäume werden am Bürgerhaus, am Verkehrsbüro und an der katholischen sowie evangelischen Kirche stehen. Auch hier ist die Stadt auf Baum-Spenden von Bürgern angewiesen. "Aber bis jetzt ist noch nichts eingegangen", sagt Schmitt. Notfalls werden die Tannen aus dem Stadtwald geholt.

