Bauhofmitarbeiter führten Streiktrupp in Marktredwitz an

Mehrheitlich gewerkschaftlich organisiert — Gut zwei Dutzend Pegnitzer fuhren zu Demo in Marktredwitz

PEGNITZ - Die Situation ist verfahren, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst stocken. Jetzt macht die Gewerkschaft Verdi mobil, ruft zu ganztägigen Warnstreiks auf. So auch am Dienstag zu einer zentralen Kundgebung in Marktredwitz. Mit im Streikboot saßen dabei auch Beschäftigte der Stadt Pegnitz.

Allen voran die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes Pegnitz beteiligten sich am Warnstreik im öffentlichen Dienst. Die Bürger bekamen das kaum zu spüren. „Es ist ja nur ein Tag und die Verwaltung zudem kaum betroffen“, erklärte Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff. © Foto: Stefan Brand



Gut zwei Dutzend städtische Mitarbeiter aus Pegnitz machten sich auf den Weg, allen voran die Männer vom Bauhof. "Dort sind so gut wie alle gewerkschaftlich organisiert", erklärt die Personalratsvorsitzende Tatjana Pfeffer. Aber auch Mitarbeiter der Klär- und der Kompostieranlage sowie der Verwaltung beteiligten sich am Warnstreik.

Im Rathaus sei die Mitgliedschaft bei Verdi naturgemäß geringer ausgeprägt — "da sind einige ja auch verbeamtet und haben daher kein Streikrecht", sagt Pfeffer. Trotz knackiger Minusgrade kurz vor 7 Uhr war die Stimmung gut, als die Pegnitzer per Bus vom Bauhof in Richtung Marktredwitz aufbrachen. Ausgestattet waren sie mit einem üppigen Sortiment an Fahnen, Bannern, Plakaten und Verdi-Westen in Signalfarben. Darauf ist immer wieder ein Satz zu lesen: "Wir sind es wert." So sei auch die Einstellung der Mitarbeiter, sagt Pfeffers Stellvertreter Gerhard Sporer. "Die Leute sind motiviert, stehen voll hinter den Forderungen der Gewerkschaft."

Die liegen auf dem Tisch: sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro im Monat. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro angehoben werden. Und: Verdi will die Regel, dass Azubis übernommen werden, wiederbeleben. Was die Gewerkschaftler nicht nur in Pegnitz ärgert: Die Arbeitgeberseite hat in den bisherigen zwei Verhandlungsrunden kein eigenes Angebot präsentiert. Wenn sich diese Haltung nicht ändert, seien weitere Streikmaßnahmen durchaus wahrscheinlich, sagt Gerhard Sporer.

Für die Bürger hatte der Warnstreik kaum Auswirkungen. "Es ist ja nur ein Tag und die Verwaltung zudem kaum betroffen", so Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff auf Anfrage. Ein Problem hätte es beim Winterdienst geben können. Doch mangels Schnee kam diese Gefahr gar nicht erst auf. Mit dem Streik an sich kann Nierhoff gut leben: "Die Beschäftigten üben schließlich nur ihr gutes Recht aus, da ist kein Platz für Vorwürfe."

STEFAN BRAND