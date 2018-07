Baum fällt auf Leitung: Waischenfeld und Ahorntal ohne Strom

Der heftige Windstoß hat eine Linde zu Fall gebracht - vor 33 Minuten

WAISCHENFELD/AHORNTAL - Im Stadtgebiet von Waischenfeld sowie an einigen Außenorten und Teilen der Gemeinde Ahorntal kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Stromausfall. Der Grund dafür war eine große, stockfaule Linde am Schweinsberg, die nach einem heftigen Windstoß auf die Hochspannungsleitung fiel.

Bilderstrecke zum Thema



Kräfte der Stützpunktfeuerwehr Waischenfeld waren unter anderem auch mit der Drehleiter und dem Abrollcontainer THL vor Ort, um den umgefallenen Baum zu beseitigen. Die Kreisstraße zwischen Langenloh und der Schweinsmühle und die Staatsstraße zwischen Oberailsfeld und Kirchahorn war für den Verkehr etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenloh, Rabeneck, Oberailsfeld und Kirchahorn sorgten für die Verkehrsabsicherung. Techniker konnten die Stromversorgung innerhalb einer Stunde provisorisch wieder herstellen. Am längsten ohne Strom war der Ahorntaler Ortsteil Zauppenberg.

Thomas Weichert