Baustelle belastet Anwohner

Straßen-Arbeiten haben sich unerwartet verzögert - vor 1 Stunde

FINSTERMÜHLE - Seit über einem halben Jahr haben die Anwohner einer Straße eine Baustelle vor der Tür.

Der abschüssige Straßenabschnitt ist zwar nur 135 Meter lang, aber das reicht, dass Anwohner über Tage nicht zu ihren Anwesen gelangen konnten. © Foto: Gisela Leinberger



Es sind nur 135 Meter, aber die haben es in sich. Seit die Telekom im Oktober in der stark abschüssigen Straße begann, Breitbandkabel zu verlegen, haben die Anwohner Dreck vor der Tür, Einschränkungen in der Begehbarkeit, Schwierigkeiten mit Anlieferungen und seit zwei Wochen auch eine Totalsperrung. Ein freier Zugang und das Einfahren in die Grundstücke sind derzeit unmöglich.

Im November des vergangenen Jahres wurde für den Breitbandausbau ein ein Meter breiter Streifen aus der Asphaltdecke herausgeschnitten. Für dessen Wiederherstellung ist die Telekom verantwortlich. Damit nach Abschluss der Bauarbeiten eine einheitliche Teerdecke entsteht, entschied sich die Gemeinde Neuhaus, den gesamten Straßenabschnitt neu zu teeren. Dafür beauftragte sie ein Auftragsunternehmen der Telekom. Bürgermeister Josef Springer sagt dazu: "AS Bau arbeitet an verschiedenen Baustellen in Krottensee, Finstermühe, Rothenbruck, Bärnhof und im hinteren Teil der Siedlung Neuhaus — es sind Arbeiten am Gesamtpaket. Wir sind selbst bemüht, die Arbeiten abzuschließen und bitten die Anwohner um Verständnis."

Nach den ersten Telekomarbeiten Ende 2016 wurde die Baustelle winterfest gemacht und die Bauarbeiten bis zur Wiederaufnahme Ende April vorübergehend eingestellt. "Wir hatten einen strengen Winter", so Uwe Willmann, Bauleiter der AS Bau, auf die Frage warum die Bauarbeiten über so einen langen Zeitraum stillstanden.

Schließlich erhielten die vier betroffenen Anwohnerhaushalte von der Rathausverwaltung ein Schreiben, dass die Teerdecke erneuert wird und daher im Zeitraum vom 29. Mai bis 29. Juni für "drei oder vier Tage" eine Komplettsperrung anstünde. Von Ende des Jahres bis zu diesem Zeitpunkt war die Straße zwar noch befahrbar, wenn auch unter "erschwerten Umständen", so Anwohner Josef Sacher (82). "Wir müssen seitdem jede Wasserkiste den Berg runter durch die Baustelle tragen. Meine Frau Gunda traut sich mit ihren Knie- und Gehproblemen gar nicht mehr raus." Seit der Sperrung am 21. Juni parken die Anwohner oben am Berg auf der Straße oder bei befreundeten Nachbarn. "Oben stand der Bagger und unten die Teermaschine, man konnte nicht mal mehr zu Fuß runtergehen, weil die Maschine den Weg komplett versperrte", so der genervte Rentner.

Nachdem die Baufirma den unteren Teil der Straße mit einer Asphaltunterdecke geteert hatte, standen die Bauarbeiten wieder still. Aus "drei oder vier Tagen" wurden zwei Wochen. Offenbar haben Wetter und eine unvorhergesehene Nachbesserung dem Zeitplan einen Strich durch die Rechnung gemacht: Durch das Aufreißen der Teerdecke hat sich im oberen Teil der Straße die Wasserrinne, die beim Bau vor rund 55 Jahren verlegt wurde, gesenkt. Bauhofleiter Thorsten Sperber wurde zur Begutachtung der Situation gerufen und die Fachleute waren sich einig, dass diese Situation so nicht bleiben könne. "Da der Rinnstein entlang der Straße auf ein Kiesbett und nicht auf Beton gesetzt wurde, haben sich die Steine gesenkt. Das verhindert eine ordentliche Straßenführung. Wir mussten die Asphaltierungsarbeiten stoppen, um die Wasserrinne zu reparieren und zwei Gullys abzusenken", so Sperber.

Dafür wurden bis Anfang dieser Woche die Betonsteine am Straßenrand gelöst und mit Beton unterlegt, "der vollkommen austrocknen muss. Weil es fast die ganze vergangene Woche geregnet hat, konnten wir diese Arbeiten nicht fertigstellen. Diese Situation war nicht vorhersehbar. Der Mangel ist erst sichtbar geworden, als wir die Asphaltdecke herausgerissen haben", so Vorarbeiter Hasan Arik über die Arbeiten auf der engen und abschüssigen Anliegerstraße. Am Mittwoch machten sich Bürgermeister Springer und der Bauhofleiter noch einmal persönlich ein Bild von der Situation vor Ort und besprachen die weitere Vorgehensweise. Von der Telekom war zu diesem Sachverhalt keine Stellungnahme zu erhalten.

GISELA LEINBERGER