Bavarian Brass bot exzellentes Klangerlebnis

Benefizkonzert in Betzenstein zugunsten der ehrenamtlichen Kirchenmusik — Große Bandbreite dargestellt - vor 39 Minuten

BETZENSTEIN - Bereits draußen in der Abendluft vor dem Portal eröffnete sich am Samstag vor der evangelischen Stadtpfarrkirche eine majestätische Klangwelt. Im Inneren bekamen die zahlreich erschienenen Zuhörer die Möglichkeit, 90 Minuten an exzellenter Darbietung zu genießen.

Die sechs Musiker des Ensembles Bavarian Brass brillierte mit Werken von Bach, Debussy oder Schumann. Die Zuhörer spendeten stehenden Applaus. © Foto: Rosi Thiem



Das sechsköpfige Ensemble Bavarian Brass unter der Leitung des in Pegnitz geborenen Benjamin Sebald schaffte es, das Publikum still werden zu lassen, um dem Klangerlebnis Raum zu geben. Sebald ist eines der Gründungsmitglieder.

Bei dem Auftaktkonzert brillierte das Ensemble mit Werken von Johann Sebastian Bach, Giulio Romano Caccini, Claude Debussy, Robert Schumann und neben weiteren noch Joaquin Rodrigo. Von Karl William Jenkins beeindruckte das Arrangement "Adiemus" und "Palladio". Die sechs Musiker schafften es, mit einer abwechslungsreichen Instrumentierung durch Trompete, Corno da Caccia, Orgel, Langtrompete, Pauke, Flügelhorn, Marimbaphon, Piccolo-Trompete und Schlagwerk die Bandbreite ihres Könnens trefflich darzustellen.

Passend zum Beginn der Adventszeit erklangen die drei Hymnen "Freu dich Welt - Tochter Zion freu dich - Der Heiland ist geboren". Durch den Abend moderierte der Bamberger Florian Zeh, der bereits seit seinem achten Lebensjahr mit der Trompete vertraut ist. Den weitesten Anreiseweg des Ensembles hatte Volker Hemedinger (Trompete und Flügelhorn) — er kommt aus Wels in Österreich.

Dominik Thoma aus Darmstadt begeisterte mit Trompete und Flügelhorn, und Christoph Günther überzeugte mit Schlagwerk und Marimbaphon. Walter Thurn, der Musik und katholische Religionslehre an der Realschule Kemnath unterrichtet, vollendete die Besetzung an der Orgel.

Zugabe erklatscht

Mit stehendem Applaus lohnten die beeindruckten Besucher die hochqualifizierten Musiker am Schluss. Eine reichliche Zugabe folgte. Pfarrer Ulrich Böhm dankte der Apotheke Schug in Betzenstein, die das Konzert finanziell unterstützte. Der Eintritt war dadurch frei. So kann durch die Benefizaktion der Spendenerlös zu Gunsten der ehrenamtlichen Kirchenmusik vor Ort verwendet werden. Laut Pfarrer Böhm erhält je ein Drittel der Posaunenchor, die Jugendband und der Gospelchor.

Weitere Auftritte in der Region von Bavarian Brass finden am 15. Dezember in Eschenbach, am 30. Dezember um 17 Uhr in der Basilika Gößweinstein, am 20. Januar in Waldershof und am 27. Januar in der Pfarrkirche St. Georg in Pressath statt. Eine Jubiläums-CD des 1994 gegründeten Ensembles erscheint jetzt Mitte Dezember und ist bei Bavarian Brass online erhältlich. www.bavarianbrass.de

ROSI THIEM