Bayerische Kart-Meisterschaft knapp verpasst

Christian Bachmann vom MSC fährt beim Slalom der Jugend auf den zweiten Platz

AUERBACH - In Bad Aibling wurde die bayerische Meisterschaft im Kart-Slalom der Jugend ausgetragen. Christian Bachmann vom MSC Auerbach verpasste nur knapp den ersten Platz und wurde Vizemeister.

In Bad Aibling musste sich Christian Bachmann vom MSC Auerbach (links) mit dem zweiten Platz genügen. © Foto: privat



In Bad Aibling musste sich Christian Bachmann vom MSC Auerbach (links) mit dem zweiten Platz genügen. Foto: privat



In fünf Altersklassen mit je 35 Fahrern wurden die Fahrkarten für die ersten fünf Plätze für die Deutsche Meisterschaft vergeben.

Bachmann musste in Klasse fünf, mit teils zwei Jahre älteren Fahrern, starten. Die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft gelang ihm trotzdem.

Vereinskollege Elias Härtl erreichte den 13.Platz, auch er musste gegen ältere Kontrahenten antreten. Sein Selbstvertrauen war noch etwas angeschlagen, weil ihm bei dieser Meisterschaft im vergangenen Jahr ein schwerwiegender Fehler unterlaufen war. Im nächsten Jahr erwartet der MSC eine bessere Platzierung.

Elias Härtls Bruder Phlilipp landete im Mittelfeld, so auch Vivian-Shanice Popp. Auch hier erwarten sich die Auerbacher in Zukunft mehr.

Für die ausbaufähigen Platzierungen der älteren Fahrer hat der Verein aber Verständnis, schließlich mussten sie wegen ihrem Schulabschluss viel lernen und konnten deshalb selten Training teilnehmen.

Christian Bachmann wird sich in zwei Wochen bei einem Trainingscamp des ADAC-Nordbayern in Sparneck auf den Bundesendlauf des ADAC in Hannover vorbereiten. Er findet am 8. und 9. Oktober statt. Am Wochenende darauf nimmt Bachmann an der deutschen Meisterschaft in Pößneck teil.

Am kommenden Samstag findet ein Kart-Slalom für die Jugend am Auerbacher Freibad statt. Los geht es um 10 Uhr, voraussichtliches Ende ist um 16 Uhr.

