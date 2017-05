Bayernliga statt Zerfall: Handballer steigen mit neuen Trainern auf

Dieter und Manfred Eichmüller haben die A-Jugend der SG Auerbach/Pegnitz übernommen und sie in die höchste Klasse des Freistaats geführt - vor 1 Stunde

AUERBACH - Vor einigen Wochen stand die A-Jugend der SG Auerbach/Pegnitz noch vor ihrem Zerfall (wir berichteten). Doch mit den neuen Trainern Dieter und Manfred Eichmüller gelang nun der große Wurf: Die Handballer steigen in die Bayernliga auf.

So sieht ein Bayernligist aus: Mit den neuen Trainern Dieter (links) und Manfred (rechts) Eichmüller ist der SG Auerbach/Pegnitz der Aufstieg gelungen. © Foto: privat



Den Erfolg perfekt machte die SG bei der dritten Qualifikationsrunde zur Bayernliga in Nürnberg, obwohl einige Stammspieler fehlten. Gerade das erste Spiel gegen den Post SV Nürnberg, dem vermeintlichen Angstgegner der SG, wurde zu einem Klassiker. Ehe sich die Nürnberger versahen, führte die SG bereits mit 2:6. Mit 6:11 ging es in die Halbzeit. Martin Bauer, der Kopf und Denker der Mannschaft, tat sich in dieser Begegnung auch als Goalgetter mit sechs Treffern hervor. Sein Nebenmann Lukas Weisser erzielte fünf Tore.

In der zweiten Halbzeit stellte Nürnberg um, spielte aggressiver und erzielte kurz vor Schluss den etwas glücklichen Ausgleich zum 15:15. Somit endete das erste Spiel mit einem Remis, was bei der Auswahl aus Auerbach und Pegnitz für einen Motivationsschub sorgte: Nun war die Bayernliga in greifbarer Nähe.

Mit der entsprechenden Einstellung ging es ins zweite Spiel, nun hieß der Gegner ESV 27 Regensburg. Die SG gewann deutlich mit 21:13. Das Trainerduo Eichmüller gab dabei auch den Spielern aus der zweiten Reihe wie Marco Bühl, Karim Jacoub und Jana-Gul Hashemi Gelegenheit, Spielerfahrung zu sammeln.

Im letzten Spiel gegen die SG Kempten/Kottern nahm der Gegner die beiden Leistungsträger Lukas Weisser und Martin Bauer in Manndeckung. Die Auerbacher und Pegnitzer Mannschaft schien auseinander zu fallen. Doch die jungen Spieler Lucas Lang, Alexander Reile sowie Tizian Podlech und Elias Küffner wuchsen über sich hinaus, spielten und kämpften Kempten nieder. Großen Anteil am Erfolg hatte — wie so oft — auch Torhüter Max-Anton Seiffert, der routiniert und souverän die besten Chancen der Gegner zunichtemachte. Auch Stefan Ziegler, mit großen Oberschenkelproblemen angetreten, kämpfte unumwunden mit. Kempten wurde schließlich mit 17:13 besiegt.

Damit war es besiegelt: Die A-Jugend der SG Auerbach/Pegnitz spielt kommende Saison in der höchsten bayerischen Liga. Trainer Dieter und Manfred Eichmüller haben, als sie vor einigen Wochen das gut vorbereitete Team von Hans Deinzer übernommen haben, mit viel Fingerspitzengefühl eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, der Aufstieg ist ein früher Lohn.

Neben der SG haben sich für die Bayernliga noch der Post SV Nürnberg, Haspo Bayreuth, SG DJK Rimpar, TV Eibach 03, TSV Herrsching, TSV München-Ost sowie der SV Anzing qualifiziert.