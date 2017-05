Bayernligist FC Pegnitz: Konstanz ist Schlüssel

PEGNITZ - Wenn der Frauenfußball aus der Nische herausfinden soll, ist auch personelle Konstanz gefragt. Die gibt es beim FC Pegnitz — und muss bei anderen Vereinen im Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund noch nachgewiesen werden.

Der FC Pegnitz ist für viele Vereine, die Frauenfußball bei sich aufbauen wollen, ein großes Vorbild. Damit man so schöne Auszeichnungen bekommt wie der Bayernligist, muss man aber hart arbeiten, wissen Renate Kraus, Ellen Kirchner, Dominik Dutz und Michael Bauerschmitt (von links). © Marcel Staudt



Renate Kraus war die Nummer zwölf und damit eine Dame zu viel für die Stammelf. Sie empfand sich überzählig, deshalb hörte sie nach ein paar Monaten in der Frauenmannschaft des ASV Pegnitz wieder auf. Das war 1995. Vielleicht wäre jetzt, im Jahr 2017, die Reusch für Bayernliga-Fußball bekannt und nicht der Buchauer Berg — wenn Kraus wenigstens die Nummer elf gewesen wäre. "Ich hatte unter dem Trainer keine Chance, war aber auch nicht pflegeleicht", gibt Kraus zu. Einen Verein im Umkreis brauchte sie sich nicht mehr zu suchen, sie zog mit ihrem Ehemann in den Landkreis Roth und spielte dort für Kleinschwarzenlohe. "Dass wir jemals nach Pegnitz zurückkommen, haben wir damals nicht geglaubt", sagt Kraus. War aber so.

Michael Bauerschmitt, Trainer des FC Pegnitz, weiß genau, wann die Erfolgsgeschichte auf dem Buchauer Berg losging: 2001, als Renate Kraus zurück in die Region kam. "Ohne sie würden wir nicht hier oben stehen, das kann man schon sagen", sagt Bauerschmitt und klingt dabei ein bisschen vorsichtig.

Denn Kraus hat die Mannschaft zwar in Kinderschuhen sowie Kreisklasse übernommen und binnen sieben Jahren bis hoch in die Landesliga gebracht. Dass der FCP aber auch eine Reserve in der Bezirksliga hat und von U 11 bis U 17 jeder Jahrgang besetzt ist, liegt freilich nicht nur an einer Person. "Man braucht ein Konzept und fähige Leute, die es umsetzen können", sagt Renate Kraus, die mittlerweile zusammen mit Siegfried Maisel die zweite Mannschaft trainiert.

Gehversuche in Dormitz

Wer weiß, vielleicht wird auch eines Tages der FC Dormitz für seinen Damenfußball bekannt sein, doch bis dahin ist es noch ein langer Weg: Im Sommer 2016 ergriffen einige Spielerfrauen beim FC die Initiative, sich selbst auf dem Platz zu einer lockeren Runde zusammenzufinden. Fast alle haben als Anfängerinnen mit dem Kicken begonnen, nur wenige sammelten zuvor schon Erfahrungen im Verein. Immer montags sind sie nun im Schnitt knapp mehr als ein Dutzend Spielerinnen. "Aus dem Bolzen unter Anleitung ist mittlerweile ein richtiges Training geworden, bei dem die Mädels sichtbare Fortschritte bei der Ballkontrolle machen", erzählt Michael Popp, der die Gruppe mit Peter Kreischer betreut.

Popp sieht die Entwicklung für den Verein, der mit seinen Damen absolutes Neuland betritt und bis dato 28 Neumitglieder generierte, als uneingeschränkten Gewinn: "Die Damen haben Schwung ins Vereinsleben gebracht, sich an gemeinsamen Mannschaftsabenden beteiligt und sorgen für mehr Zuschauer bei den Heimspieltagen." Auf der nächsten Stufe gilt es, Gelegenheiten zum Praxistest zu schaffen. Die Bemühungen laufen zwangsläufig wie derzeit bei der SpVgg Heßdorf und beim SC Eckenhaid auf eine Entscheidung zu, für den Spielbetrieb zu melden.

Dieser Schritt sollte wohl überlegt sein. Belege für eine durch Personalknappheit bedingte Wankelmütigkeit finden sich beim ebenfalls nur noch im Freizeitbereich aktiven früheren Bezirksligisten Dechsendorf und beim seit 2015 von der Bildfläche verschwundenen, einstigen Bezirksoberliga-Schwergewicht FSV Großenseebach. Auch die SpVgg Hausen als prominente Adresse auf Verbandsebene ist seit 2013 Geschichte. Insgesamt ist die Zahl der Damen-Mannschaften seit der Saison 2011/12, dem Sommer nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land, von 47 auf 43 leicht gesunken. Der Nachschub aus der Jugend stagniert ebenfalls. Waren es von der E- bis zur B-Jugend 2015/16 noch 64 Teams aus 26 Klubs, reduzierte sich die Zahl zur laufenden Spielzeit auf 60 (aus 25).

Die Zahlen betreffen die im Spielkreis Erlangen/Pegnitzgrund "ansässigen" Vereine, also auch alle, die oberhalb der Kreisebene spielen — so wie der FC Pegnitz mit zwei Mannschaften. Die Männer spielen in der A-Klasse um den Aufstieg. "Die Damen sind das sportliche Aushängeschild des Vereins, das ist so", sagt Spartenleiter Dominik Dutz, der gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende des FC Pegnitz ist. Er ist nicht der einzige, der mehrere Aufgaben übernimmt. Ellen Kirchner kümmert sich um die Homepage der Damen- und Mädchen, leitet zwei Trainingseinheiten pro Woche im Jugendbereich und spielt in der Bayernliga-Mannschaft mit. Und: Sie ist die Ehefrau des Trainers.

Kirchner hat schon gespielt, als Renate Kraus noch Trainerin war. Sie weiß, wie viel Aufwand im FCP steckt und warnt Vereine vor Schnellschüssen: "Frauen sollen Fußball spielen, wegen dem Sport und nicht, weil es dem Vereinsleben halt gut tut. Es ist nicht damit getan, dass man elf Frauen hat und dann eine Damenmannschaft im Spielbetrieb anmeldet."

Konkurrenz angelockt

Der FCP lockt mit seinem hervorragenden Ruf aber auch größere Vereine an, die dann ein Auge auf die Spielerinnen werfen. Laut Bauerschmitt werden dabei Grenzen verletzt, es würden schon 13-jährige Mädchen angeworben und Spielerinnen im Kabinengang angesprochen — ganz klar im Vorhinein geplant, versteht sich. "Von manchen Vereinen nehmen wir keine Einladungen mehr zu Turnieren an, weil es nur darum geht, sich mal unsere Spielerinnen anzusehen und sie heftig anzugraben."

